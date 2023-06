Google contraint de reporter le lancement de son IA Bard en Europe

Google est contraint de reporter le lancement de son IA Bard en Europe par crainte des régulateurs de non-respect du RGPD.

Les Européens qui veulent tester Google Bard comme il se doit devront attendre. L’Irish Data Protection Commission (IDPC), le principal superviseur des données dnas l’Union Européenne, a contraint Google à reporter le lancement de son chatbot Bard sur le continent. L’IA générative devait normalement arriver dans l’UE cette semaine, mais le Commissaire adjoint de l’IDPC Graham Doyle explique que son agence n’a pas reçu de dossier “détaillé” sur la confidentialité, d’évaluation d’impact sur les données ou autres informations sur ces aspects.

La Commission est toujours au beau milieu de son “enquête” sur Bard, selon Graham Doyle. Et elle n’a pas précisé quand celle-ci pourrait être achevée, mais elle compte partager ses informations avec les autres régulateurs de données européens aussi rapidement que possible.

Dans un communiqué transmis à Engadget, un porte-parole de Google explique l’entreprise s’est engagée à étendre l’accès à Bard “de manière responsable” après avoir discuté de ses efforts avec des experts et les gouvernements. Ceci inclut notamment des discussions avec les responsables de la confidentialité pour “répondre à leurs questions et écouter leurs retours”, peut-on notamment lire.

par crainte de non-respect du RGPD

Google avait commencé à élargir l’accès à Bard en mars dernier, permettant aux intéressés de s’inscrire sur une liste d’attente. En mai, la firme de Mountain View faisait disparaître cette liste d’attente et augmenté la disponibilité du service à 180 pays et territoires. Politico précise que le géant de la tech est resté loin de l’Union Européenne, une région dans laquelle le règlement général sur la protection des données (RGPD) impose des prérequis stricts quant à la collecte et au partage des données personnelles.

D’autres développeurs d’IA se sont déjà retrouvés exposés face à ces régulateurs. L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne enquêtent actuellement sur ChatGPT d’OpenAI, aux côtés du Comité européen de la protection des données, et l’Italie avait même temporairement banni l’outil, s’inquiétant du fait que le chatbot et ses méthodes d’entraînement – qui utilisent du contenu de tiers dans le monde bien réel – pourraient enfreindre le RGPD. Un report de Bard permettrait en tous les cas de réduire les risques de conflits similaires pour Google.