Le robot IA de Snapchat est probablement le moyen le plus simple de profiter de ChatGPT

Le robot IA de Snapchat, sobrement baptisé My AI, est probablement le moyen le plus simple de profiter de ChatGPT. on vous dit comment en profiter. Attention, c'est extrêmement simple !

L’IA, et plus particulièrement ChatGPT, est sur toutes les lèvres aujourd’hui. Il n’a jamais été aussi simple d’essayer ces technologies sans débourser un centime. Ceci étant dit, il y a toujours une petite barrière à franchir, pas bien difficile, certes, mais qui pourrait empêcher certains de se lancer. Snapchat pourrait avoir changé la situation en intégrant un robot IA, My AI, propulsé par ChatGPT dans sa plateforme, accessible à tous ses utilisateurs.

Qu’est-ce que My AI de Snapchat ?

Le robot d’intelligence artificielle de Snapchat, baptisé My AI, a été lancé en mars dernier, en tant qu’exclusivité réservée aux abonnés Snapchat+. Mais si vous ne payez pas pour Snapchat, vous n’en avez peut-être pas entendu parler.

Comme de nombreux outils d’IA disponibles aujourd’hui, My AI utilise l’API GPT d’OpenAI, la couche basse derrière ChatGPT. Cela signifie que pour les 375 millions d’utilisateurs quotidiens actifs de Snapchat, My AI est la méthode la plus simple et la plus accessible d’accéder à l’intelligence artificielle de ChatGPT.

Vous n’avez pas besoin de compte OpenAI, ni de savoir quoi que ce soit concernant les tokens et les offres payantes. Il vous suffit d’ouvrir Snapchat, de tapoter “My AI” et de demander ce que vous voulez. Vous pouvez demander un texte sur la Révolution française, un extrait de code pour un jeu de Pong en Java ou un planning de menus pour la semaine. La seule limite avec My AI, comme avec tout autre programme basé sur GPT, est votre créativité.

Et parce que le système est intégré dans Snapchat, il y a de nombreux avantages dans l’app à utiliser My AI. Notamment la nature amicale de l’IA. Snap a clairement pensé et conçu cette expérience My AI pour agir comme un ami. ChatGPT est assez neutre, alors que My AI est toujours intéressé par vous. Vous n’aurez aucun problème à engager une conversation, et ce, rapidement.

De plus, vous pouvez envoyer des snaps à My AI et l’IA vous répondra avec un message texte. Vous pouvez aussi invoquer My AI dans des groupes de discussion à la demande : tapez simplement “@My AI” et votre demande, tout le groupe verra l’interaction. Enfin, vous n’aurez plus besoin d’envoyer à vos amis des captures d’écran de vos interactions préférées avec ChatGPT.

My AI apparaîtra tout en haut de vos conversations quand il sera disponible pour votre compte. Après avoir accepté les conditions d’utilisation, vous pouvez commencer à en profiter. Mais Snap veut que vous fassiez de My AI votre IA. Si vous regardez la bio de My AI, vous pouvez la personnaliser, créer un avatar à votre convenance. Vous pouvez même lui donner un autre nom, comme SnapGPT (celui-ci est gratuit).

Il y a d’autres exclusivités réservées aux abonnés Snapchat+ avec My AI. Snap explique qu’elle déploiera bientôt une fonctionnalité permettant à My AI de répondre avec un “snap” de sa création. Quant à savoir si cela vaut les 3,99 $ demandés par mois pour Snapchat+, c’est à vous de voir.