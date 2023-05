Apple interdit l'utilisation de ChatGPT par ses employés. Une mesure prise, comme nombre d'autres sociétés, pour protéger ses données confidentielles.

Les employés d’Apple n’auraient plus le droit d’utiliser ChatGPT et d’autres outils d’intelligence artificielle au travail. La nouvelle, rapportée par The Wall Street Journal, survient alors que la firme de Cupertino développerait actuellement sa propre technologie d’IA générative. Selon le journal américain, la marque à la pomme s’inquièterait que les employés qui utilisent des programmes comme le chatbot d’OpenAI puissent faire fuiter des données confidentielles.

Les employés ont aussi reçu pour consigne de ne pas utiliser GitHub Copilot, qui appartient à Microsoft et qui utilise OpenAI Code pour automatiser l’écriture de code, toujours selon l’article de WSJ.

Apple n’est pas le premier géant de la tech à restreindre ainsi l’utilisation de ChatGPT par ses employés. ChatGPT a été banni chez les salariés de Samsung après que des informations sensibles avaient fuité sur la plateforme. D’autres grandes institutions, comme JPMorgan, Bank of America et Citigroup ont aussi interdit l’utilisation de ChatGPT pour protéger leurs informations confidentielles.

Le chatbot, créé par OpenAI, a, lui aussi, récemment connu quelques déboires avec les failles de sécurité. En mars dernier, un bug de ChatGPT venait exposer les informations de paiement des utilisateurs et le premier message des nouvelles conversations. OpenAI prend ces soucis de confidentialité très au sérieux. L’entreprise avait déployé en avril une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de désactiver leur historique de conversation.

OpenAI travaille aussi sur une nouvelle offre dans ses abonnements pour ChatGPT pour les entreprises, une offre qui ciblerait les “professionnels qui ont besoin de davantage de contrôle sur leurs données ainsi que les entreprises qui cherchent à gérer leurs utilisateurs finaux”.

En ce qui concerne Apple, OpenAI a annoncé il y a quelques joueurs le lancement d’un app ChatGPT pour iOS.