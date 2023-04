Google confère à Bard la capacité de générer et déboguer du code. Le chemin est encore long pour revenir à niveau de ChatGPT.

Le chatbot Google Bard est désormais en mesure de vous aider avec vos tâches de programmation. En effet, le géant américain a expliqué que le code a toujours été l’une des plus grosses demandes de la part des utilisateurs. Aujourd’hui, Bard est donc en mesure de générer, déboguer et expliciter du code. Bard peut désormais écrire dans 20 langages de programmation, parmi lesquels C++, Java, JavaScript et Python. Cette fonctionnalité est par ailleurs intégrée aux autres produits de Google et le code peut être exporté vers Colab, l’environnement cloud pour Python, ou aider les utilisateurs à écrire des fonctions dans Sheets.

En plus de pouvoir générer du code, Bard peut fournir des explications à certaines portions de code. Ceci pourrait être particulièrement utile si vous commencez à apprendre un langage de programmation. L’IA vous montrera pourquoi tel bloc de code donne telle sortie. Et oui, Bard peut aussi vous aider à déboguer une portion de code qui ne fonctionnerait pas comme vous le voudriez.

Google admet cependant que, à ce stade, Bard peut générer du code qui “ne produit pas le résultat attendu” ou du code incomplet. La firme de Mountain View conseille de bien vérifier les suggestions du robot et tester comme il se doit ses réponses. Bard peut même déboguer ses propres réponses si vous avez l’impression, à juste titre ou non, qu’il se trompe – il faut, pour ce faire, taper “this code didn’t work, please fix it” -. Enfin, si vous n’êtes pas débutant dans le développement, mais que vous apprécierez l’aide d’une IA, vous pouvez simplement demander au chatbot d’optimiser votre code pour le rendre plus rapide ou plus efficace.

Le chemin est encore long pour revenir à niveau de ChatGPT

Le géant de la tech a ouvert l’accès à son chatbot IA en mars dernier, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre la popularité de ChatGPT. À savoir, ChatGPT est, lui aussi, en mesure, à l’heure d’écrire ces lignes, d’écrire et d’améliorer du code dans un certain nombre de langages de programmation. Il semblait donc tout à fait logique que Google confère cette aptitude à Bard. La firme de Mountain View travaille aussi d’arrache-pied à améliorer Bard dans divers autres aspects. Elle avait récemment déployé des mises à jour importantes, en passant à un nouveau modèle de langage baptisé PaLM. Il y a quelques jours, l’entreprise avait créé une page permettant à tout un chacun de connaître les différentes mises à jour apportées à Bard, entre nouveautés fonctionnelles et correctifs de bugs.