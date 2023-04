Google ouvre une page pour informer des "mises à jour expérimentales" de son IA Bard, une démarche de transparence qui devrait lui faire gagner des points.

Depuis le lancement de son intelligence artificielle (IA) Bard il y a quelques mois, Google ne cesse de la qualifier de “service d’IA conversationnelle expérimental”. La firme de Mountain View explique qu’elle améliore constamment ses modèles, mais sans endroit centralisé pour savoir ce qui a changé, il peut être difficile de se tenir informé de ce qu’elle est effectivement capable de faire. Dans un esprit d’ouverture et de transparence quant au développement de Bard, le géant américain a créé une nouvelle page de “mises à jour expérimentales” sur laquelle quiconque peut trouver des informations sur les dernières mises à jour en date de Bard, notamment les nouvelles fonctionnalités et les correctifs de bugs.

Jusqu’à présent, chaque mise à jour publiée sur cette page intègre une section “quoi” et une autre “pourquoi”. En ce qui concerne la page de mises à jour en elle-même, Google explique l’avoir créée pour que “les gens puissent avoir un endroit facile où trouver les dernières mises à jour de Bard, pour pouvoir les tester et faire des retours.”

Google a ajouté deux autres annonces dans ce même post. La première explique qu’il y a désormais des options de recherche additionnelles lorsque l’on clique sur “Google it”. L’autre est une mise à jour des compétences de Bard en ce qui concerne les mathématiques et la logique, et Google explique que Bard ne donne pas toujours les bonnes réponses dans ces domaines – quelque chose que l’entreprise tente de corriger -. Cette amélioration survient peu de temps après que Google annonçait faire passer Bard à un modèle de langage plus évolué.

Une démarche de transparence qui devrait lui faire gagner des points

Bien que les explications soient assez succinctes et vagues quant aux motivations derrière ces mises à jour de Google, c’est un très bon pas dans la bonne direction pour donner au grand public davantage de connaissances quant à Bard. De plus, à une période où les professionnels de l’industrie et le public en général s’inquiètent de plus en plus des avancées non encadrées dans les technologies de l’IA, la transparence de Google devrait faire gagner au géant quelques précieux points de confiance.