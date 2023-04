Phil Harrison aurait quitté Google après l’arrêt de Stadia

Le départ discret de Phil Harrison marque la fin en demi-teinte de son passage chez Google.

Tristement connu dans l’industrie vidéoludique pour être le responsable des mauvais débuts de la PS3 chez Sony Interactive Entertainment, mais également de l’échec de la Xbox One chez Microsoft, Phil Harrison se devait de remonter la pente avec Google Stadia… Si le service de jeu vidéo en streaming semblait prometteur, il s’est finalement révélé être un véritable fiasco.

Phil Harrison, head of Google's failed Stadia gaming service, has quietly left the company https://t.co/ymYfxCneUK — Insider Tech (@TechInsider) April 5, 2023

Lancé dans un état qui ressemblait à une version bêta, il n’a jamais suscité une réelle attention de la part des joueurs. Au bout de seulement quatorze mois, le géant du web a finalement décidé de fermer ses propres studios de développement pour se consacrer à l’offre d’un service en marque blanche.

La fin de l’ère Phil Harrison chez Google

Stadia de Google a définitivement été abandonné au début de l’année entraînant par la même occasion le départ de Phil Harrison. Au moment de l’annonce de la fermeture, Google a confirmé son intention de rembourser tous les achats de matériel Stadia effectués via le Google Store, ainsi que tous les achats de jeux et de contenus complémentaires effectués via la boutique Stadia. Bien que la firme de Mountain View se refuse à tout commentaire pour le moment, le compte LinkedIn de Phil Harrison indique bel et bien qu’il a occupé le poste de vice-président de Google de janvier 2018 à avril 2023.