Google Stadia : le service de jeu vidéo en streaming est définitivement arrêté

Un peu plus de trois ans après son lancement, Google Stadia n'est plus actif.

Stadia (connu sous le nom de Project Stream durant sa phase de développement) a été lancé le 19 novembre 2019 avec l’ambition d’être le futur du jeu vidéo, mais la plateforme de cloud gaming n’a jamais réussi à prendre son envol et convaincre les joueurs, ce qui a conduit Google à annoncer en septembre 2022 la fin de son aventure dans ce domaine. Ce moment “historique” a eu lieu mercredi soir avec la fermeture des serveurs.

To our players and partners, our team, community and fans: thank you, for everything.

As of 11:59pm PT today, we're signing off from the cloud. Y'all be good to each other, and stay safe out there.

☁️ 🎮 pic.twitter.com/aCr0gW8IQq

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) January 18, 2023