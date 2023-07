Augmentation de tarif pour YouTube Premium et YouTube Music. Bientôt répercuté en France ?

Les services via abonnement sont aujourd’hui omniprésents dans nos vies. On paie pour tout un tas de services chaque mois, ou chaque année. Cela crée aussi des habitudes, des dépendances parfois, même, ce qui donne certaines latitudes aux fournisseurs. Pour augmenter leurs tarifs, par exemple. Cela arrive assez fréquemment. Aujourd’hui, c’est YouTube Premium qui voit son tarif grimper de manière significative aux États-Unis.

Au lieu des 11,99 $ demandés par mois, l’abonnement coûte désormais 13,99 $ par mois, soit 17 % d’augmentation tout de même. Ce changement de tarif, remarqué par 9to5Google, n’a pas encore été annoncé officiellement par Google, mais il est affiché noir sur blanc sur la page de YouTube Premium.

YouTube Premium supprime les publicités sur YouTube et YouTube Music et donne aux abonnés d’autres avantages, comme la possibilité de télécharger des vidéos et les lire en arrière-plan.

La plateforme n’a eu de cesse, ces dernières années, de pousser ses utilisateurs à s’abonner, en augmentant le nombre de publicités affichées, par exemple, tant des publicités pouvant être passées que des encarts qui ne peuvent l’être. La société, propriété de Alphabet, a aussi récemment commencé à s’attaquer aux bloqueurs de publicités en désactivant purement et simplement le lecteur vidéo le cas échéant.

Bientôt répercuté en France ?

Le tarif de YouTube Premium, qui offre un mélange de contenus générés par les utilisateurs et de contenus originaux (y compris beaucoup de musique), est plus élevé que la majorité des services de streaming de musique, mais reste moins onéreux que ceux des services de streaming vidéo. Spotify, par exemple, démarre aux États-Unis à 9,99 $ par mois, tandis que l’offre sans publicité de Netflix commence à 15,49 $.

Et bien que YouTube Premium offre un accès au catalogue entier de YouTube, vous pouvez aussi ne souscrire qu’à YouTube Music Premium. Le tarif de ce service a, lui aussi, augmenté, passant à 10,99 $ par mois, contre 9,99 $ jusqu’à présent.