Sur iOS, YouTube Premium fonctionnera bientôt avec Apple SharePlay. D'autres nouveautés vont aussi faire leur apparition, sur iOS comme Android.

Google a annoncé l’arrivée d’une fonctionnalité très intéressante pour les utilisateurs de YouTube Premium. Peut-être même la fonction la plus attendue, à savoir la prise en charge de SharePlay sur iOS, peu de temps après l’arrivée de la fonctionnalité équivalente sur Android dans les appels vidéo Meet.

Sur iOS, YouTube Premium fonctionnera bientôt avec SharePlay

La firme de Mountain View explique que la prise en charge de SharePlay iOS arrivera “dans les prochaines semaines” chez les abonnés YouTube Premium. Apple avait lancé SharePlay en 2021, alors que les confinements étaient en place à cause de la pandémie de Covid-19, pour permettre aux utilisateurs de regarder des contenus ensemble, via le service d’appel vidéo de la marque à la pomme. YouTube est quelque peu à la traîne par rapport aux autres services de streaming vidéo comme Disney+, HBO Max, Hulu et nombre d’autres qui proposent déjà cette compatibilité avec SharePlay depuis plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Netflix étant peut-être le dernier à y faire obstacle. Si l’on part du principe que YouTube SharePlay fonctionne comme Googole Meet Live Sharing, seule la personne qui organise l’appel devrait avoir besoin d’un compte Google abonné à YouTube Premium, les autres participants non.

D’autres nouveautés vont aussi faire leur apparition, sur iOS comme Android

Google ajoute aussi un système de liste de lecture pour les appareils mobiles. Les abonnés Premium peuvent désormais ajouter de nouvelles vidéos à regarder ensuite – chose qu’il est possible de faire depuis 2019 sur la version web -. La version mobile était apparue en fin d’année dernière en version bêta dans la section “Essayer de nouvelles fonctionnalités” de l’app Android.

Arrive aussi “dans les prochaines semaines” un streaming en 1080p amélioré pour les abonnés YouTube Premium sur iOS. Google a reconnu que la fonctionnalité était en test en février dernier après que certains utilisateurs avaient signalé avoir aperçu cette option. Cette dernière propose un bitrate plus élevé – YouTube envoie donc davantage de données par seconde -, ce qui permet d’offrir une image de meilleure qualité. Pendant cette phase de bêta test, Google affirmait que la qualité du streaming 1080p standard ne serait pas affectée. Autrement dit, le géant américain ne fera pas baisser la qualité vidéo proposée aux utilisateurs gratuits pour “inciter” à l’abonnement.

Les abonnés Premium sur Android, iOS et la version web verront aussi bientôt arriver une nouvelle fonctionnalité qui permettra de reprendre facilement leurs vidéos YouTube là où ils se sont arrêtés sur un autre appareil. Par ailleurs, la nouvelle fonction de Téléchargements intelligents ajoutera automatiquement les vidéos recommandées à votre bibliothèque (lorsque vous êtes connecté(e) en Wi-Fi) pour que vous puissiez les visionner en mode hors ligne quand bon vous semble. Bine évidemment, si vous ne voulez pas consommer ainsi votre stockage, vous pourrez désactiver l’option dans les paramètres de l’app.