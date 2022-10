YouTube Premium : l’offre famille augmente de tarif aux États-Unis

YouTube Premium augmente le tarif mensuel de son abonnement famille : 5 $ supplémentaires qui rendent l'offre bien moins avantageuse pour les petites familles.

Si vous êtes abonné(e) à un forfait famille pour YouTube Premium, il est fort possible que le tarif augmente prochainement. Aux États-Unis, les abonnés concernés ont reçu un email indique que le coût mensuel du service va augmenter de 5 $. Une augmentation qui fait évidemment grincer des dents.

YouTube Premium augmente le tarif mensuel de son abonnement famille

À partir de novembre, les abonnés américains commenceront à payer 22,99 $ par mois pour YouTube Premium, mais il semblerait qu’il y ait une certaine marge de manœuvre. En effet, si l’annonce principale explique que cette augmentation tarifaire démarre à la prochaine facturation ou après le 21 novembre, certains abonnés de longue date ne subiront pas cette augmentation avant plusieurs mois. Un membre de l’équipe de Engadget a par exemple été informé que son tarif n’augmentera pas avant le mois d’avril du fait de son statut de “membre estimé de longue date”.

5 $ supplémentaires qui rendent l’offre bien moins avantageuse pour les petites familles

Avec cette nouvelle grille tarifaire, l’offre famille devient moins intéressante pour les petits groupes. À l’ancien tarif, 17,99 $, souscrire à cette offre était intéressant dès deux utilisateurs. Désormais, une famille de deux utilisateurs ne gagnera qu’un 1 $ par mois. Le tarif mensuel pour un utilisateur unique reste quant à lui à 11,99 $, ou 6,99 $ pour les étudiants. Les avantages n’ont pas non plus changé, avec le Premium permettant toujours de profiter de YouTube sans publicité, de télécharger les vidéos pour les regarder hors connexion, d’accéder à YouTube Music et de lire musique et vidéo en arrière-plan ou avec l’écran éteint.

Au moins, vous n’aurez pas besoin de souscrire au Premium pour regarder vos vidéos en 4K. Pour la France, pour l’heure tout du moins, il n’est pas question d’une telle augmentation de tarif sur l’abonnement famille. Impossible de savoir si les Français seront concernés ni à quelle échéance.