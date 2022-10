YouTube met fin à son test d’abonnement Premium pour regarder en 4K

YouTube met fin à son test qui demandait un abonnement Premium pour regarder en 4K.

À celles et ceux qui s’inquiétaient que YouTube ne limite totalement et définitivement l’accès à la visualisation en 4K des contenus aux seuls abonnés Premium, sachez que ce ne sera pas le cas. Pas dans un futur proche, tout du moins. En effet, YouTube a révélé sur Twitter qu’il avait “complètement mis fin” à ce test qui demandait un abonnement Premium pour pouvoir lire une vidéo en résolution 4K.

Il y a quelques semaines, des utilisateurs avaient commencé à rapporter sur les réseaux sociaux comme Reddit et Twitter que, lorsqu’ils faisaient apparaître le menu des options de résolution, le mot “Premium” était visible à côté de 4K/2160p. Tout le monde, cependant, n’avait pas cette mention, ce qui laissait entendre qu’il ne s’agissait là que d’une fonctionnalité expérimentale déployée auprès d’un nombre limité d’utilisateurs triés sur le volet.

Nul ne sait vraiment pourquoi YouTube a décidé de mettre fin à cette expérimentation, mais comme 9to5Google le précise, cette limitation avait été plutôt mal accueillie par les utilisateurs. Ces derniers étaient en effet, et c’est compréhensible, loin d’être contents qu’on leur demande de débourser 11,99 € par mois pour pouvoir regarder des vidéos dans la résolution la plus élevée disponible sur le site. Et celles et ceux qui ne faisaient pas partie de ce test s’inquiétaient que cette limitation puisse être déployée à tout un chacun et que l’option ne devienne un avantage permanent aux seuls abonnés Premium.

YouTube n’a pas précisé, évidemment, si cette idée de bloquer le visionnage en 4K derrière l’abonnement Premium était abandonnée définitivement. Dans un tweet en japonais, YouTube invite les utilisateurs à laisser leurs avis quant à ce test, ce qui pourrait aider la plateforme à prendre sa décision finale.

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022