Bien comprendre le récent 1080p Premium de YouTube avant de souscrire à l’abonnement

YouTube a lancé récemment une nouvelle option de résolution, le 1080p Premium, pour les abonnés à l'abonnement du même. Mais à quoi cela correspond-il ?

Si vous ne regardez pas tant que cela YouTube, YouTube Premium ne vaut probablement pas les 11,99 € par mois demandés . Mais pour les plus gros consommateurs de contenu sur la plateforme, le Premium signifie la disparition des publicités, entre autre, et depuis peu, une nouvelle fonctionnalité baptisée “1080p Premium”. Mais qu’est-ce donc ? Cela vaut-il le coup/coût ? Pour résumer, le 1080p Premium est une version améliorée du 1080p. Ce n’est pas de la 4K, qui existe déjà sur la plateforme, et ce, gratuitement, mais le 1080p Premium propose un bitrate plus élevé que le 1080p standard.

La différence entre résolution et bitrate

Pour comprendre, il faut bien saisir la différence entre résolution et bitrate. La résolution d’une vidéo est la mesure du nombre de pixels dans une vidéo. 1080p, par exemple, représente une vidéo de 1 920 pixels de large par 1 080 pixels de haut. Une image d’une telle vidéo contient donc 2 073 600 pixels au total. Beaucoup de pixels, certes, mais cela ne signifie pas nécessairement que la vidéo en elle-même est de meilleure qualité qu’avec une image dans une résolution plus faible, comme le 720p. Cela renseigne simplement du nombre de pixels.

De l’autre côté, le bitrate. Il s’agit du nombre de bits (information) transmis avec le temps. Plus le bitrate est élevé, plus il y a d’information. C’est pour cette raison que le bitrate joue un si grand rôle dans la qualité d’une vidéo : vous pourriez regarder une vidéo en 1080p, mais si le bitrate est trop faible, ces 2 millions de pixels par image ne vous impressionneront pas le moins du monde.

Quid du 1080p Premium par rapport au 1080p standard ?

Ce nouveau 1080p Premium offre un bitrate plus élevé que le 1080p standard, ce qui signifie que les vidéos en 1080p auront un meilleur rendu visuel aux abonnés YouTube Premium. Malheureusement, YouTube ne précise pas la valeur exacte de ce bitrate, mais le géant américain ne précise pas non plus les bitrates des autres résolutions proposées sur sa plateforme.

Pour se faire une idée, il faut regarder les bitrates recommandés pour les uploads : l’entreprise recommande des vidéos 1080p en 24, 25 ou 30 images par seconde (fps) avec un bitrate de 8 Mbps, tandis que les vidéos à 48, 50 ou 60 fps devraient avoir un bitrate de 12 Mbps. Les vidéos 1080p HDR, quant à elles, devraient avoir un bitrate de 10 ou 15 Mbps, respectivement, pour le même nombre d’images par seconde.

Mais le fait que tout un chacun puisse envoyer sur la plateforme des vidéos 1080p avec un bitrate de 8 Mbps ne signifie pas que vous regardez ces vidéos avec un tel bitrate. Soit YouTube réduit le bitrate pour économiser de la donnée, soit il emploie la technique du bitrate variable : YouTube peut ne pas diffuser votre vidéo avec un bitrate constant, l’adaptant selon le contenu de la vidéo. Moins il y a de mouvement dans une scène, moins le spectateur a besoin de bitrate pour percevoir la qualité. À l’inverse, une scène avec beaucoup d’action nécessite un bitrate plus élevé, sans quoi la perte de qualité sera flagrante.

Avec le 1080p Premium, les vidéos 1080p ont un rendu plus joli encore, notamment les scènes avec beaucoup de mouvement. Vous pourrez en profiter sur les chaînes qui upload uniquement leurs vidéos en 1080p, mais l’option n’existe pas sur les vidéos envoyées avec une résolution plus élevée ou plus basse. Cela signifie qu’il n’est pas possible de redescendre une vidéo 4K en 1080p Premium ou d’upscale une vidéo 720p en 1080p Premium.

Quid du 1080p Premium par rapport à la 4K ? Impossible de le savoir puisqu’il n’est pas possible de comparer le bitrate du 1080p Premium avec le bitrate actuel de la 4K proposée par YouTube.

Cette nouvelle fonctionnalité n’est par ailleurs actuellement disponible que sur iOS, mais elle devrait arriver rapidement sur l’app web. Voilà en tous les cas un avantage intéressant pour les abonnés YouTube Premium, mais à moins d’avoir toutes les données sur le sujet, celui-ci ne justifie peut-être pas à lui seul de débourser les 12 € demandés chaque mois.