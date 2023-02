YouTube teste une option de lecture en “1080p Premium”

YouTube teste un mode 1080p Premium, un petit avantage appréciable pour les abonnés payants, si la fonctionnalité sort de test.

Certains utilisateurs de YouTube signalent l’apparition d’une nouvelle option de qualité de lecture pour leurs vidéos. En plus de l’option de lecture 1080p classique est apparue une nouvelle option intitulée “1080p Premium”, avec une note expliquant qu’elle offre un “bitrate amélioré”. Un porte-parole déclarait à The Verge que le site teste actuellement cette nouvelle qualité de vidéo et que cette dernière n’est accessible qu’à “un petit nombre d’abonnés YouTube Premium”.

YouTube teste un mode 1080p Premium

Selon YouTube, il s’agit donc là d’une “version améliorée du 1080p existant qui offre davantage d’informations par pixel, ce qui permet d’offrir une meilleure expérience de visualisation.” Par ailleurs, il ne devrait pas y avoir de changement quant à la qualité de la résolution 1080p standard, ce qui, pour certains, ne fait pas de cette annonce une très bonne nouvelle.

Selon plusieurs commentaires sur la discussion Reddit en cours au sujet de ce test, les utilisateurs trouvent la résolution 1080p standard sur le site du géant américain de bien piètre qualité. Mais avec un bitrate plus élevé, lequel sert de mesure pour la quantité de données vidéo transférée dans un laps de temps donné, cela pourrait signifier des meilleures images sans augmenter la résolution. Comme XDA Developers le précise, passer à la 4K donnerait effectivement accès à des rendus bien plus nets et précis, mais il faudrait aussi gérer un flux bien plus lourd, ce que ne permettent pas toutes les connexions et tous les forfaits.

Un petit avantage appréciable pour les abonnés payants, si la fonctionnalité sort de test

Cette option de 1080p amélioré n’est, à l’heure actuelle, qu’un test, et YouTube pourrait finalement ne pas décider de la déployer à tout un chacun. Si cela devait être le cas et que cette qualité sortait de la simple phase de test, seuls les abonnés YouTube Premium devraient y avoir droit. L’abonnement coûte 11,99 € par mois pour l’offre individuelle ou 17,99 € par mois pour l’offre famille (jusqu’à 5 membres).