YouTube permet à davantage de créateurs de contenu d’ajouter plusieurs pistes audio sur leurs vidéos

YouTube étend le test de son outil multi-langue pour les créateurs de contenu. Le doublage audio devrait se multiplier rapidement sur la plateforme.

Les utilisateurs de YouTube aux quatre coins du globe pourront bientôt trouver davantage de vidéos dans leur langue natale. La plateforme de Google vient en effet de déployer une nouvelle fonctionnalité offrant aux créateurs la possibilité d’ajouter plusieurs pistes audio sur leurs vidéos, y compris celles déjà existantes. YouTube testait déjà cette option auprès d’un petit nombre de créateurs depuis l’année dernière. Il semblerait que les résultats soient suffisamment bons pour en étendre la portée à plusieurs milliers de créateurs.

Le site présente cette nouveauté comme un outil que les créateurs peuvent utiliser pour augmenter leur audience dans le monde entier. Les premiers testeurs avaient envoyé 3 500 vidéos dans plus de 40 langues durant le mois dernier, pour un total de plus de 2 millions d’heures de vues chaque jour en janvier pour ces vidéos doublées. Les créateurs qui ont pu tester la fonctionnalité ont aussi trouvé qu’environ 15 % de leur temps de visionnage provenait d’utilisateurs qui regardaient dans une autre langue.

L’un des créateurs les plus populaires qui a pu tester cet outil multi-langue de YouTube n’est autre que MrBeast, qui compte plus de 130 millions d’abonnés dans le monde entier. MrBeast gère de nombreuses chaînes dans 11 langues différentes, mais dans une interview, il déclarait que ce serait bien plus facile de n’en gérer qu’une seule au quotidien. C’est aussi une très bonne chose que de savoir que quiconque cliquera sur un lien partagé par un tiers qui parle une autre langue pourra comprendre le contenu en changeant simplement l’audio.

Le doublage audio devrait se multiplier rapidement sur la plateforme

Après avoir changé la toute première fois l’audio pour votre langue préférée, le site en fera votre langue par défaut chaque fois que vous regarderez des vidéos avec un doublage. Les utilisateurs pourront aussi rechercher du contenu doublé dans leur langue, même si la langue principale est différente, avec des titres et des descriptions traduits. YouTube n’a pas précisé comment il a choisi les créateurs qui ont accès aujourd’hui à cette fonction, ni quand cette nouveauté sera accessible à tous. À tous !