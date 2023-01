MrBeast semble très sérieux à l’idée de devenir PDG de Twitter

MrBeast, futur PDG de Twitter ? Le YouTuber ultra-populaire y pense beaucoup.

En décembre, le phénomène de YouTube, Jimmy Donaldson, alias MrBeast, déclarait sur Twitter qu’il serait ravi d’être le prochain PDG de la plateforme. Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, avait alors lancé un sondage demandant aux utilisateurs s’il devait laisser sa place ou non. Le milliardaire avait ensuite précisé qu’il la laisserait dès qu’il aurait trouvé “quelqu’un d’assez fou pour accepter le job”.

Elon Musk n’a pas encore trouvé ce fameux remplaçant, mais MrBeast semble très sérieux à l’idée de diriger Twitter un jour. Actuellement, il est le propriétaire de la chaîne YouTube comptant le plus d’abonnés à ce jour, plus de 127 millions. Il échangeait récemment avec le podcasteur Lex Fridman, discutant notamment de son ambition de devenir PDG de Twitter. Lorsqu’il avait tweeté cette idée pour la première fois, Elon Musk avait répondu que “ce n’est pas totalement hors de question”. Dans le podcast, lorsque Lex Fridman lui demande ce qu’il pense de la situation actuelle chez Twitter depuis le rachat par Elon Musk, il fait remarquer : “Je pense qu’il devrait faire de moi le PDG. Comme je l’ai tweeté.”

Lex Fridman s’est aussi proposé pour ce poste. “Laissez-moi diriger Twitter pendant un temps. Pas de salaire. À fond. Focus sur la belle ingénierie et l’augmentation de l’amour dans le monde”, tweetait-il en décembre. Elon Musk répondait que la condition pour rejoindre Twitter était d’investir les économies de toute une vie et de changer son destin, parce que l’entreprise n’est pas passée loin de la faillite. Lex Fridman répondait qu’il était prêt et se disait relativement confiant pour redresser la barre.

Twitter can get to 1 billion active users in a year. The key is content: video & podcasts. Tasks:

1. Make a great video & audio player

2. Attract creators via rev-share

Twitter is already the comment section of the Internet. Now it has to host the content that drives the convo.

— Lex Fridman (@lexfridman) December 23, 2022