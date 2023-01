Le partage de revenus avec les créateurs de YouTube Shorts démarre le 1er février

YouTube lance son partage des revenus publicitaires Shorts le 1er février. Avec une méthode assez différente de ses habitudes.

Le très attendu programme de partage de revenus de YouTube pour les créateurs de Shorts est enfin prêt. Dès à présent, l’entreprise propose un nouvel accord de Programme Partenaire avant la date du 1er février, à laquelle les créateurs pourront commencer à gagner des revenus des publicités sur les vues réalisées par leurs Shorts. Les créateurs de contenu ont jusqu’au 10 juillet pour accepter les termes de ce nouveau programme.

Parmi les changements opérés, l’entreprise introduit de nouveaux “modules de monétisation” pour donner aux créateurs davantage de flexibilité quant aux manières de gagner de l’argent sur YouTube – bien que l’entreprise recommande de tous les accepter pour profiter du plein potentiel de rémunération de la plateforme -. Comme annoncé précédemment, les créateurs ayant au moins 1 000 abonnés et plus de 10 millions de vues sur Shorts sur une période de 90 jours peuvent profiter du Programme Partenaire. Ils doivent ensuite accepter le nouveau “Module de Monétisation Shorts”.

Avec le partage de revenus Shorts, YouTube précise que son fonds de 100 millions de dollars dédié aux créateurs prend fin. Cependant, le géant américain s’attend à ce que la majorité des bénéficiaires gagnent davantage via ce programme que via le fonds. La formule que YouTube a mis au point pour déterminer la somme que chaque créateur gagnera pour ses Shorts est complexe, notamment à cause des licences pour la musique. Lorsque les utilisateurs YouTube regardent des Shorts, l’entreprise affichera des publicités entre les clips dans le fil de Shorts. YouTube explique que l’argent ainsi généré par ces publicités ira aux sociétés de gestion de licence musicale et aux créateurs via un fonds partagé que l’entreprise répartira à la fin de chaque mois. La somme que chaque créateur touchera dépendra du nombre de pistes intégrées dans ses Shorts. Si vous publiez un clip sans musique, alors tous les revenus associés à cette vidéo iront dans le fonds du créateur. Et à l’inverse, pour un Shorts avec une seule chanson, un tiers des revenus liés iront à la licence. Dans un Shorts avec deux chansons, deux tiers paieront la licence.

Une fois tous ces calculs effectués, YouTube déterminé comment distribuer ce fonds créateur. L’entreprise prendra en compte la part des vues Shorts totale du créateur. Ainsi, si vos vidéos représentent 5 % de toutes les vues Shorts éligibles dans votre pays pour le mois de février, vous toucherez 5 % de l’argent présent dans le fonds dédié à la fin du mois, que vous ayez utilisé de la musique sous licence ou non. YouTube prend ensuite sa commission de 55 % et vous laisse donc 45 %. Si votre contribution au fonds créateur était de 1 000 € pour un mois, vous toucheriez au final 450 €.