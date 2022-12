Le NFL Sunday Ticket arrive sur YouTube en 2023

YouTube a remporté le pack NFL Sunday Ticket. Le géant diffusera donc les matches du dimanche à partir de 2023.

YouTube est prêt pour diffuser du football américain. Le service de streaming vient de s’offrir les droits de diffusion du pack NFL Sunday Ticket, qui offre l’accès aux matches que la FOX et CBS diffusent normalement chaque dimanche. DirectTV, l’actuel bénéficiaire du Sunday Ticket, détenait ces droits depuis 1994, mais le pack arrive sur le service de streaming de la firme de Mountain View pour la saison prochaine.

Apple et Amazon étaient, d’après les rumeurs, eux aussi en négociation pour ce Sunday Ticket. Apple était même très proche de l’emporter à un moment, mais la firme de Cupertino est finalement sortie de la table des négociations la semaine dernière, laissant Amazon et Google s’affronter.

Le Sunday Ticket sera disponible en tant qu’add-on aux abonnés YouTube TV ou en tant qu’option indépendante sur YouTube Primetime Channels, un service à la carte qui a été lancé le mois dernier. YouTube n’a pas encore révélé le tarif de ce pack Sunday Ticket. À titre d’information, les offres Sunday Ticket pour la saison 2022 sur DirecTV commençaient à 294 $.

YouTube et la NFL n’ont pas dévoilé les détails de leur accord. Selon The Wall Street Journal, YouTube débourserait environ 2 milliards de dollars par an sur un contrat de sept ans. C’est environ 500 millions de dollars de plus que ce que payait DirecTV. Ceci étant dit, DirecTV comptait entre 1,5 et 2 millions d’abonnés à Sunday Ticket et le service perdait de l’argent sur ce pack depuis des années.

Dans un communiqué, la NFL déclarait que la ligue et “YouTube travailleront ensemble pour trouver d’autres moyens pour aider la distribution du NFL Sunday Ticket dans les établissements commerciaux comme les bars et les restaurants.” The Wall Street Journal suggère que cela pourrait demander à YouTube de débourser à la ligue 200 millions de dollars supplémentaires par an.

La NFL et YouTube sont partenaires depuis plusieurs années, cela remonte au début de la chaîne principale de la ligue sur la plateforme en 2015. Il y a deux ans, les abonnés YouTube TV avaient accès à NFL Network et NFL RedZone. Ces deux services resteront sur YouTube TV dans les termes de ce pacte étendu. De plus, les deux partis accorderont à certains créateurs YouTube un accès à certains événements pour des opportunités de contenu.

Cet accord autour du Sunday TIcket est un coup majeur pour Google. YouTube TV héberge déjà d’autres sports, comme la NBA et la MLB, mais avoir les droits exclusifs d’un pack qui offre tant de matches de NFL devrait sans nul doute attirer davantage d’utilisateurs sur le service de streaming. Amazon Prime Video a un accord de 11 ans pour la diffusion des matches Thursday Night Football qui a démarré cette saison. Apple pousse lui aussi plus loin sur le marché du sport en direct, avec un accord de 10 ans pour diffuser chaque match de Major League Soccer via Apple TV à partir de 2023.