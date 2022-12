Apple ne serait finalement plus intéressé par la NFL

Apple ne serait plus intéressé par la NFL. Avec Disney retiré lui aussi, Amazon et Google peuvent encore racheter le pack Sunday Ticket

Ce n’est un secret pour personne que la firme de Cupertino veut augmenter ses revenus publicitaires. Pour ce faire, le géant américain ne manque pas d’idées. Parmi les pistes étudiées, la possibilité d’étendre son empire, notamment dans le sport. Et quoi de mieux que le football américain aux États-Unis ? Apple lorgnait donc sur la NFL…

Apple ne serait plus intéressé par la NFL

En 2021, il se murmurait que la marque à la pomme était sur le point de s’adjuger les droits du pack TV Sunday Ticket de la National Football League (NFL). Aujourd’hui, un an plus tard, l’entreprise se serait retirée des négociations. L’information provient d’un article de Puck concernant le retour surprise de Bob Iger chez Disney. Selon son auteur, Dylan Byers, Apple aurait récemment dit non à la NFL, “non pas parqu’il ne peut pas s’offrir [le pack], mais parce qu’il n’y voit pas la logique.”

Avec Disney retiré aussi, Amazon et Google peuvent encore racheter le pack Sunday Ticket

Avec Disney qui se retirerait lui aussi des négociations, les discussions ne laisseraient plus en place que Amazon et Google. “Amazon peut utiliser [cet accord] pour accélérer encore les abonnements Prime ; Google peut l’utiliser pour promouvoir son offre YouTube TV”, explique Dylan Byers. Des deux partis intéressés, Amazon est probablement le plus sensé dans la mesure où Prime Video est déjà la plateforme exclusive de Thursday Night Football pour les dix prochaines années.

L’année dernière, The Athletic rapportait que la NFL demandait plus de 2 milliards de dollars par an pour les droits du Sunday Ticket, un tarif qui était au moins 500 millions de dollars au-dessus de ce que DirecTV payait pour diffuser les matches du dimanche jusqu’à présent. Dans une conférence de presse donnée il y a quelques jours, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, déclarait que les négociations autour de Sunday Ticket avaient atteint “un point très important” pour la ligue. C’était là, semble-t-il, un doux euphémisme. À suivre !