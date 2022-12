Amazon s’offre les droits TV et cinéma de Warhammer 40 000

Amazon s'offre les droits TV et ciné de la licence Warhammer 40 000. Et Henry Cavill sera de la partie !

Des séries TV et autres films Warhammer pourraient arriver sur Prime Video dans les prochaines années. Amazon s’est en effet offert les droits d’exploitation mondiaux de Warhammer 40 000, selon une information de Deadline, et Henry Cavill devrait être l’un des grands noms du premier projet. Il serait aussi producteur exécutif de la franchise. La confirmation de l’entreprise survient après l’annonce par Games Workshop, à qui l’on doit le jeu de figurine original, d’avoir “trouvé un accord de principe” avec Amazon.

Amazon s’offre les droits TV et ciné de la licence Warhammer 40 000

Nul ne sait si les deux entreprises ont déjà décidé de tous les détails de leur partenariat à venir, mais Games Workshop déclarait avoir cédé à Amazon les droits de développement de films et séries TV basés sur la licence, ainsi que tous les droits pour des produits dérivés. Deadline cite des jeux vidéo et autre animation comme projets possibles.

Et Henry Cavill sera de la partie !

Le jeu de figurines de guerre existe depuis 1987. Il se déroule dans un futur lointain et explore un lore très riche, avec les humains, des races extraterrestres et même des dieux. Si l’on en croit le rapport de Deadline, la société de production Vertigo Entertainment s’est associée avec Henry Cavill, qui a publié il y a quelque temps une photo de lui en train de peindre une figurine Warhammer en plein confinement, pour sécuriser la licence Warhammer 40 000 avant de proposer le projet à Amazon. Henry Cavill a récemment quitté The Witcher, dans lequel il incarnait Geralt de Riv, et il était supposé incarner Superman dans de futurs films DC. Cependant, l’acteur a finalement décidé d’abandonner le costume de superhéros après que le nouveau co-président de DC Studios, James Gunn, a décidé d’écrire un film pour un Man of Steel plus jeune.

Dans un communiqué, Henry Cavill déclarait : “J’adore Warhammer depuis que je suis gamin, ce qui rend ce moment vraiment spécial pour moi. La possibilité de guider cet univers cinématographique depuis son commencement est un honneur et une grande responsabilité. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers tout le travail déjà réalisé par Vertigo, Amazon Studios et Games Workshop pour que cela puisse voir le jour. Un pas de plus pour faire d’un rêve d’une vie une réalité.”