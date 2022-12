Tomb Raider : la saga de Lara Croft va se renouveler grâce à Amazon Games

Crystal Dynamics annonce une collaboration avec Amazon Games pour le développement et l'édition d'un nouveau Tomb Raider qui sera multiplateforme.

Développé sur le moteur graphique Unreal Engine 5, l’ambitieux nouveau Tomb Raider du studio américain Crystal Dynamics sera le premier jeu narratif solo pour le portfolio vidéoludique d’Amazon Games après les expériences multijoueurs New World, Lost Ark et Blue Protocol.

Partnering with @AMZNGameStudios gives us a chance to transform what a publishing relationship can be! We’re so excited to collaborate with them from a shared foundation of creative vision, ambitions, and values for a Lara Croft universe across the spectrum of possibilities. https://t.co/xsxOm4V6tK

— Crystal Dynamics (@CrystalDynamics) December 15, 2022