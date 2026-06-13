Pourquoi 2026 pourrait enfin offrir sa vraie place au cyberpunk

Trois séries attendues relancent un genre longtemps jugé trop clivant. Entre Neuromancer, Blade Runner 2099 et Edgerunners, la TV change la donne.

En bref Le cyberpunk revient fort sur les séries

Trois projets concentrent l’attention pour 2026

La télévision semble mieux lui convenir

Le cyberpunk a toujours eu ce problème étrange. Immense sur le papier, souvent fragile à l’écran. Et c’est peut-être justement pour ça que 2026 ressemble à un vrai tournant, pas tant pour le cinéma que pour la télévision.

Un genre culte, longtemps trop étroit pour le grand public

Depuis ses débuts, le cyberpunk fascine autant qu’il divise. Des œuvres majeures ont bien traversé l’écran, comme Total Recall avec Arnold Schwarzenegger ou Minority Report signé Steven Spielberg, tous deux tirés de textes de Philip K. Dick. Mais à côté, le genre a aussi accumulé les revers visibles.

On pense à Johnny Mnemonic, adaptation de William Gibson, ou au cas plus compliqué de Blade Runner. Aujourd’hui, le film de Ridley Scott passe pour un chef-d’œuvre. En 1982, quand même, l’accueil critique et public était celui d’un échec. Ça dit bien quelque chose du cyberpunk, de sa puissance visuelle, mais aussi de sa difficulté à trouver sa place au centre de la culture populaire.

Trois séries qui changent l’échelle du phénomène

Cette fois, le mouvement passe par le petit écran. Et pas avec un seul projet isolé. Neuromancer, Blade Runner 2099 et la saison 2 de Cyberpunk: Edgerunners dessinent ensemble un paysage bien plus solide.

Bref, ce n’est plus une tentative ponctuelle. C’est une concentration de projets, portés par de grosses plateformes, qui donne au genre une visibilité nouvelle. Là où le cinéma l’a parfois rendu trop abrasif ou trop en avance, la série offre plus d’espace pour installer ses mondes, ses règles et ses obsessions.

Neuromancer et Blade Runner 2099 misent sur la télévision premium

Chez Apple TV, Neuromancer adaptera le roman du même nom de William Gibson. On y suivra Case, un hacker privé d’accès à un cyberespace appelé The Matrix après avoir volé ses employeurs. Pour y retourner, il passe un accord avec Molly, une « Razorgirl » qui a besoin de lui pour un braquage ambitieux. Le récit joue avec le double numérique et les réalités virtuelles, un terrain où le cyberpunk reste redoutablement à l’aise.

La série réunira Callum Turner dans le rôle de Case et Briana Middleton dans celui de Molly, avec aussi Mark Strong, Clémence Poésy et Dane DeHaan au casting.

De son côté, Prime TV prépare Blade Runner 2099. Michelle Yeoh, oscarisée pour Everything Everywhere All At Once, y jouera Olwen, une Réplicante au bout de son cycle de vie. Elle fera équipe avec Cora, incarnée par Hunter Schafer, pour survivre dans le Los Angeles de 2099. Les dates ne sont pas encore connues, mais les deux séries sont attendues entre fin 2026 et début 2027.

Edgerunners arrive plus vite et garde l’élan

Pour ceux qui n’ont pas envie d’attendre, Netflix doit montrer un premier aperçu de la saison 2 de Cyberpunk: Edgerunners en juillet 2026. La série, adaptée de l’univers vidéoludique Cyberpunk 2077, se déroule à Night City, une cité-État dystopique où David Martinez, étudiant, tombe sous le charme de la netrunner Lucy avant de plonger dans le monde sale des mercenaires augmentés.

Son trajet raconte exactement ce que le genre fait de mieux. Un univers néon, une ascension brutale, puis le prix à payer, devenir plus machine qu’humain. Si le cyberpunk revient vraiment, ce sera sans doute là que ça se jouera, dans la durée des séries, pas seulement dans l’impact d’un film.