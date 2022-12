The Witcher : Henry Cavill ne reviendra pas, Netflix maintient Liam Hemsworth

Le retour de Henry Cavill dans la série The Witcher de Netflix est rejeté par Netflix.

Malgré le non-retour du comédien britannique Henry Cavill dans la peau de Superman chez DC et la demande incessante des fans sur les réseaux sociaux, le développement de la quatrième saison de la série télévisée The Witcher pour la plateforme de streaming Netflix se poursuit sans changement, ce qui signifie que Liam Hemsworth incarnera bien Geralt de Riv sur le petit écran.

Henry Cavill is officially Superman no more, but that doesn’t mean he’s going back to Netflix’s #TheWitcher. https://t.co/NY3Q2dMg5S — Variety (@Variety) December 16, 2022

Dernièrement, Peter Friedlander, responsable des séries scénarisées de Netflix aux États-Unis et au Canada, avait assuré aux fans que Liam Hemsworth était le bon choix pour le futur de The Witcher :

Henry Cavill est un Geralt extraordinaire et je pense que Liam Hemsworth continuera et sera également un Geralt extraordinaire. Il y a eu un héritage de personnages étonnants et iconiques pour lesquels des acteurs ont été remplacés et nous sommes très optimistes à ce sujet. Nous continuerons à honorer la propriété intellectuelle, les fans, la narration, tout au long de la saga.

Amazon Prime Video se prépare à récupérer Henry Cavill

En plus d’être proche de recruter Henry Cavill, Amazon est en phase finale des négociations avec Games Workshop pour l’obtention des droits de Warhammer 40,000. Aucun scénariste ou showrunner n’a été désigné, bien que Vertigo Entertainment soit également désigné comme producteur exécutif. Warhammer s’apparente à Donjons & Dragons – les dés interviennent dans le jeu – mais comporte également des figurines complexes que les joueurs peuvent placer et déplacer sur un champ de bataille ou un monde construit en modèle réduit.

Le jeu se déroule dans un futur de 40 000 ans où les choses sont vraiment sombres. La civilisation humaine a cessé de progresser et est engagée dans une guerre sans fin contre des extraterrestres et des êtres magiques, avec des dieux et des démons faisant partie d’un système de classes théologiques. Henry Cavill est connu pour être un fan de Warhammer et peint des figurines.