YouTube Music : une nouvelle expérience radio permet de créer des stations personnalisées

YouTube Music repense son expérience radio pour offrir une plus grande flexibilité. Vous pouvez personnaliser bien davantage vos playlists automatiques autour d'un ou plusieurs artistes.

Pratiquement tous les services de streaming musical sur le marché offrent aujourd’hui une fonctionnalité de radio permettant aux utilisateurs de créer des playlists générées automatiquement autour d’une chanson ou d’un artiste que vous aimez. La plupart du temps, cependant, ces fonctions ne sont pas très flexibles. Vous choisissez simplement une chanson ou un artiste et la plateforme s’occupe du reste. C’est tout du moins le cas sur Spotify et Apple Music. Google fait aujourd’hui différemment.

La firme de Mountain View a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité de radio sur YouTube Music qui, selon l’entreprise, permet aux utilisateurs de contrôler davantage leur expérience d’écoute. Parmi les nouvelles fonctions qui font leur apparition, il est possible de sélectionner jusqu’à 30 artistes lorsque vous créez votre station personnalisée. Vous pouvez aussi décider de la fréquence de répétition de ces artistes et appliquer des filtres pour changer l’humeur générale de la playlist. Par exemple, parmi les options proposées, on trouve “chill”, “downbeat” ou “pump-up”.

Il est aussi possible d’ajuster les paramètres après la création de la station en utilisant l’option “Tune” qui apparait en bas de l’interface une fois que vous démarrez l’écoute de votre nouvelle playlist. Naturellement, vous pouvez enregistrer la station pour y retourner dès que vous en avez envie. Une fois que cette nouvelle expérience sera disponible sur votre appareil, vous verrez une option dans l’interface principale pour “Créer une radio”. Comme c’est souvent le cas avec les déploiements de Google, il se peut que vous deviez attendre un certain temps avant de pouvoir en profiter. Patience !

À elle seule, cette fonctionnalité ne saurait convaincre des utilisateurs d’abandonner Spotify et Apple Music pour YouTube Music, mais si vous faites partie des 50 millions d’abonnés Google qui ont accès au service, cela pourrait vous faire utiliser le service plus régulièrement ou même convertir cet essai gratuit en abonnement payant.