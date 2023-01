Spotify va licencier 6 % de sa masse salariale

Spotify licencie à son tour à tour de bras, un géant de la tech supplémentaire sur une liste déjà conséquente.

Spotify licencie 6 % de sa masse salariale dans le cadre d’une grande restructuration, comme l’a annoncé son PDG, Daniel Ek, dans un message à ses employés. Le nombre précis de personnes qui vont perdre leur emploi n’a pas été communiqué, mais l’entreprise emploie environ 9 800 personnes, selon ses derniers rapports de résultats. De plus, la responsable du contenu, Dawn Ostroff, laisse aussi sa place, toujours selon Daniel Ek.

Spotify licencie à son tour à tour de bras

Tout comme Sundar Pichai chez Google, Daniel Ek explique prendre “toute la responsabilité de ces décisions qui nous ont conduits là aujourd’hui”. L’entreprise offrira cinq mois d’indemnités aux employés concernés, en moyenne, ainsi que les congés non pris, l’assurance santé pendant la rupture, la prise en charge de l’immigration et une aide aux plans de carrière. La majorité des employés de Spotify sont basés aux États-Unis, viennent ensuite la Suède et le Royaume-Uni.

L’entreprise “change fondamentalement sa manière de fonctionner à la direction”, déléguant son travail d’ingénierie et de produit aux nouveaux directeurs produit et des opérations, explique Daniel Ek. “Ces changements me permettront de retourner à ce que je fais de mieux – passer davantage de temps à travailler sur l’avenir de Spotify.”

Un géant de la tech supplémentaire sur une liste déjà conséquente

Comme d’autres sociétés de la tech, Spotify a cru très rapidement ces dernières années, et notamment sur le segment des podcasts. Elle a dépensé plus d’un milliard de dollars sur les réseaux de podcast, l’hébergement de services et des séries comme The Joe Rogan Experience. La majorité de ces initiatives sont à mettre au crédit de Dawn Ostroff, qui a multiplié le contenu podcast par 40, selon Daniel Ek. Elle quitte malheureusement l’entreprise dans le cadre de cette restructuration.

Spotify s’ajoute à une liste déjà longue de géants de la tech qui ont initié de grosses vagues de licenciements, notamment à cause de l’économie globale et suite à d’importantes frénésies d’embauches. Ces dernières semaines, Microsoft, Amazon, Meta et Google ont licencié un total de plus de 51 000 personnes. Entre 2020 et 2022, cependant, ces mêmes entreprises en avaient embauché bien davantage. Spotify, par exemple, accueillait 6 617 nouvelles têtes en 2021 et encore 9 800 en 2022, avant ces licenciements.