Spotify s’attaque à la « bouillie IA » : étiquetage des musiques synthétiques et sanctions renforcées

Spotify annonce la mise en place de nouvelles mesures pour encadrer la musique générée par intelligence artificielle, notamment l’ajout d’étiquettes spécifiques et des sanctions à l’encontre des utilisateurs qui abuseraient de contenus synthétiques sur sa plateforme.

Tl;dr Spotify impose de nouvelles règles sur la musique générée par IA.

Renforcement des protections contre l’usurpation et les contenus « spam ».

DDEX permettra d’identifier l’usage de l’IA dans chaque titre.

L’essor de l’IA bouleverse Spotify : cap sur plus de transparence

Le géant du streaming musical, Spotify, affiche désormais sa volonté de rééquilibrer l’innovation apportée par l’intelligence artificielle avec la nécessité de préserver l’intégrité artistique. Si la plateforme n’a jamais caché son engouement pour l’IA – souvenons-nous du lancement du DJ virtuel ou des recommandations algorithmiques qui font sa force –, elle exprime aujourd’hui une certaine inquiétude face à la prolifération rapide de contenus peu authentiques.

Au cœur de cette réflexion, un constat sans détour : « À son meilleur, l’IA ouvre des voies créatives inédites pour les artistes et aide les auditeurs à faire des découvertes. À son pire, elle devient un outil pour tromper, polluer le catalogue et porter préjudice aux créateurs authentiques », martèle un billet publié récemment. Face à ce double tranchant, la direction insiste sur la nécessité d’établir « des garde-fous contre les pires dérives de la génération par IA ».

Nouvelles mesures : entre identification et lutte contre la fraude

Pour répondre à ces enjeux, trois axes majeurs se dégagent. Premier pilier : le recours au standard DDEX, un système visant à rendre transparente toute utilisation d’IA musicale. Désormais, labels et partenaires devront renseigner précisément comment l’intelligence artificielle intervient lors de la création (voix synthétiques, instrumentation générée ou retouches en post-production). Ces détails seront accessibles directement depuis l’application.

Autre avancée notable : le durcissement des règles relatives à l’usurpation d’identité musicale. Un nouveau cadre vise à protéger davantage les artistes dont les voix ou styles pourraient être copiés par des algorithmes. Concrètement, le dispositif permettra :

Une meilleure détection des faux profils alimentés par des clones vocaux.

Un renforcement des recours pour les victimes d’imitation non autorisée.

En parallèle, la plateforme mise sur un filtre anti-spam musical, conçu pour identifier uploads massifs, doublons et autres abus visant à manipuler les classements via méthodes douteuses. Plus de 75 millions de titres jugés suspects auraient déjà été écartés ces douze derniers mois ; une vigilance appelée à s’intensifier.

L’équilibre recherché entre innovation et responsabilité

Si certaines voix s’inquiètent d’un possible frein mis à la créativité permise par l’intelligence artificielle, Spotify assure vouloir continuer à soutenir les usages vertueux du numérique. La direction rappelle que le service ne produit pas lui-même de musique : « Toutes les œuvres sont traitées équitablement, qu’elles soient issues d’une guitare ou d’un code source. »

Ce cap vise finalement un objectif limpide : donner toute leur place aux vrais talents tout en neutralisant ceux qui chercheraient à profiter indûment des failles technologiques — un défi qui ne fait sans doute que commencer pour la plateforme suédoise.