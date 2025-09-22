Google Gemini facilite l’IA au quotidien avec de nouvelles fonctionnalités créatives

Gemini de Google propose de nouvelles fonctionnalités IA innovantes, allant de l’édition d’images à des assistants personnalisés partageables.

Gemini surpasse ChatGPT et s’impose en tête des applications IA

Le paysage de l’intelligence artificielle grand public vient de connaître un tournant. Il y a quelques jours, l’application Gemini de Google a ravi la première place du classement des téléchargements sur l’Apple App Store et le Google Play Store, devançant ainsi son concurrent direct, ChatGPT. Un signal fort alors que le groupe californien déploie sa mise à jour de septembre baptisée « September Gemini Drop ».

Nouvelles fonctionnalités majeures pour tous les utilisateurs

Ce nouvel opus s’articule autour de trois évolutions clés, qui devraient bouleverser l’usage quotidien de la solution. D’abord, côté créativité, la fonctionnalité « Nano Banana image editing model » suscite déjà un certain engouement : grâce à cette technologie avancée d’édition d’images, il devient possible d’intégrer avec naturel personnes et animaux dans tout décor imaginable — et de conserver leur apparence fidèle. Ce système offre un contrôle inédit sur la narration visuelle : visualiser une pièce repeinte, imaginer un avenir ou plonger dans des scènes ludiques n’a jamais été aussi intuitif.

Par ailleurs, la fonction Gemini Live, reposant sur la caméra du smartphone, gagne en pertinence. La dernière version affine non seulement la réactivité mais introduit une « conscience visuelle » accrue : désormais, lorsque l’utilisateur filme une scène et pose une question, l’IA saura orienter son attention vers les éléments essentiels. Toutefois, cette innovation n’est pas encore généralisée à tous les appareils Android ou iOS — un déploiement progressif est prévu.

Custom Gems et démocratisation du développement sans code

Autre avancée remarquée : la possibilité de partager ses propres Custom Gems. Depuis mars, chaque utilisateur pouvait créer gratuitement des assistants personnalisés sur mesure — pour le sport, le code ou encore la rédaction. Désormais, ces créations sont partageables ; il suffit d’un clic pour que vos proches bénéficient du même accompagnement intelligent. Mieux encore : via l’outil « Canvas », il devient possible de concevoir des applications sans écrire une seule ligne de code. Planification d’événements ou gestion de projets se voient ainsi simplifiées pour tous.

Pour clarifier ces nouveautés majeures :

Nano Banana : édition d’images IA ultra-précise.

édition d’images IA ultra-précise. Custom Gems : assistants personnalisés partageables.

assistants personnalisés partageables. Gemini Live : interaction caméra améliorée.

L’intégration Gemini s’étend à Chrome et au-delà

Enfin, le déploiement s’accélère aussi côté desktop avec « Gemini in Chrome ». Les utilisateurs peuvent désormais obtenir résumés instantanés, explications contextuelles ou réponses ciblées directement dans leur navigateur. Cette intégration — déjà disponible aux États-Unis en anglais sur Mac et Windows — sera prochainement étendue aux entreprises via Google Workspace, puis aux mobiles. À terme, Gemini entend tisser des liens plus profonds avec d’autres outils phares tels que YouTube, Calendar, ou encore Maps.

La bataille entre géants se joue ainsi sur plusieurs fronts : accessibilité accrue, innovations concrètes et anticipation des usages futurs.