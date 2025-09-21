ChatGPT-5 introduit des réglages pour ajuster la durée de réflexion : mode d’emploi

ChatGPT-5 propose désormais des réglages permettant de contrôler la durée de réflexion de l’IA avant de fournir une réponse. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser le temps de génération des réponses selon leurs besoins et leur rythme.

Les utilisateurs Plus et Pro contrôlent le temps de réflexion.

OpenAI répond à la concurrence de Gemini sur mobile.

OpenAI mise sur la personnalisation face à la concurrence

Depuis que Gemini s’est imposé comme l’application d’intelligence artificielle la plus téléchargée sur l’App Store, la riposte de OpenAI ne s’est pas fait attendre. La société, réputée pour prendre en compte les retours de ses utilisateurs – du retour des anciens modèles à l’ajustement des fonctionnalités les plus populaires – franchit aujourd’hui un nouveau cap : donner aux abonnés Plus, Pro et Business une main totale sur le rythme de génération des réponses par ChatGPT-5 Thinking.

Quatre modes pour une IA sur-mesure

Concrètement, ce changement se traduit par l’apparition de nouvelles options directement accessibles depuis le compositeur web. Fini le temps où il fallait subir la lenteur parfois frustrante d’une IA trop zélée dans son analyse ou, au contraire, sa rapidité expéditive : chacun peut désormais choisir entre plusieurs rythmes adaptés à ses besoins du moment. Un rapide tour d’horizon :

Standard , équilibre entre vitesse et pertinence, devient le mode par défaut.

, équilibre entre vitesse et pertinence, devient le mode par défaut. Extended , privilégié jusqu’ici par les abonnés Plus, approfondit l’analyse au détriment de la rapidité.

, privilégié jusqu’ici par les abonnés Plus, approfondit l’analyse au détriment de la rapidité. Light , exclusif aux utilisateurs Pro, mise tout sur la vélocité pour obtenir des faits courts ou des réponses instantanées.

, exclusif aux utilisateurs Pro, mise tout sur la vélocité pour obtenir des faits courts ou des réponses instantanées. Heavy, également réservé aux Pros, pousse l’IA à creuser au maximum pour décortiquer les problématiques complexes.

L’adaptabilité comme nouvelle norme

Ce qui frappe dans cette évolution, c’est moins le côté technique que la reconnaissance par OpenAI qu’aucun réglage universel ne saurait satisfaire tous les usages. Pour certains, gagner quelques secondes s’avère crucial lors d’un échange informel ou d’un brainstorming express ; pour d’autres, prendre le temps d’obtenir une réponse fouillée prévaut lorsqu’il s’agit d’analyse poussée ou de résolution étape par étape. Désormais, il suffit d’un clic pour adapter le comportement du modèle à chaque situation.

Pistes et perspectives

Au-delà de ce qui pourrait passer pour une simple mise à jour ergonomique, c’est bien une stratégie plus large que laisse entrevoir ce geste : celle d’une personnalisation accrue de l’expérience utilisateur face à une concurrence qui ne cesse de gagner du terrain. Et si la flexibilité reste souvent un argument théorique dans le secteur technologique, cette nouveauté montre qu’elle peut avoir un véritable impact concret : « Laisser choisir le rythme, c’est reconnaître qu’il n’existe pas qu’un seul usage du chatbot ». Voilà qui pourrait bien convaincre les indécis… en attendant la prochaine innovation.