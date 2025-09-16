Spotify rehausse son offre gratuite : découvrez les nouveautés sans dépenser un centime

Même sans abonnement Premium, la plateforme de streaming musical Spotify permet désormais de découvrir, partager et personnaliser sa musique comme jamais.

Tl;dr La version gratuite de Spotify reçoit des améliorations, dont la personnalisation des pochettes de playlists grâce à l’IA.

De nouveaux outils permettent de lancer, rechercher et partager des morceaux instantanément.

L’expérience utilisateur s’enrichit avec des daylists quotidiennes, paroles synchronisées et intégration depuis les réseaux sociaux, pour rester compétitif face à Qobuz, Apple Music et Tidal.

Les nouveautés majeures pour les utilisateurs gratuits

Avec l’introduction très attendue du hi-res lossless audio pour ses abonnés Premium, on aurait pu croire que la plateforme allait délaisser ses utilisateurs gratuits. Il n’en est rien : cette semaine, Spotify déploie une série d’améliorations notables sur sa version gratuite, visant à renforcer le contrôle offert aux auditeurs et à dynamiser leur expérience musicale.

Personnalisation et liberté retrouvée

Jusqu’ici réservées aux abonnés Premium, certaines options débarquent désormais sur la formule gratuite. L’une des plus marquantes reste l’accès à la création de pochettes de playlists via l’IA générative d’images, permettant ainsi d’habiller ses sélections avec des designs uniques, mêlant couleurs personnalisées, effets de texte et éléments graphiques. Pour en profiter, il suffit d’accéder au menu contextuel (les trois points) d’une playlist créée puis de sélectionner « Créer une pochette ». Un point à noter toutefois : chaque playlist ne peut afficher qu’une seule image à la fois — une nouvelle création viendra remplacer l’ancienne.

En parallèle, trois outils inédits donnent davantage de prise sur l’écoute :

Pick & Play , pour lancer instantanément un morceau sélectionné dans l’application ;

, pour lancer instantanément un morceau sélectionné dans l’application ; Search & Play , qui autorise la lecture immédiate via une recherche directe ;

, qui autorise la lecture immédiate via une recherche directe ; Share & Play, conçu pour écouter rapidement un titre partagé par un ami.

Diversification des modes de découverte musicale

La plateforme mise aussi sur l’amélioration du parcours utilisateur avec le lancement du « daylist », une playlist renouvelée quotidiennement selon les habitudes d’écoute : recommandations personnalisées en fonction des jours ou moments spécifiques. On peut ajouter ces morceaux suggérés à ses propres listes ou même créer de nouvelles compilations à partir d’un titre phare.

Autre nouveauté attendue : depuis les réseaux sociaux, il sera désormais possible de basculer directement vers Spotify lors de la sortie d’un nouveau morceau par un artiste suivi. Ajoutons enfin que les utilisateurs gratuits profitent dorénavant des paroles synchronisées en temps réel — accessibles par un simple balayage depuis le lecteur mobile — qu’ils peuvent partager aisément avec leur entourage.

Alternatives et perspectives

Face à ces évolutions notables, certains mélomanes pourraient s’interroger sur la concurrence. Des services comme Qobuz, réputé pour sa qualité sonore sans compromis et son algorithme recommandé performant, restent des alternatives crédibles au géant suédois. De plus, il devient intéressant d’observer comment l’offre lossless nouvellement introduite chez Spotify se positionne face à celle d’Apple Music ou encore de Tidal. Les prochains mois promettent donc une lutte féroce dans le monde du streaming musical.