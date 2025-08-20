Spotify transforme vos playlists en expériences musicales fluides

Avec Mix, Spotify permet de personnaliser chaque passage et de créer des enchaînements parfaitement harmonieux.

Tl;dr Spotify lance Mix, un outil permettant de créer des transitions fluides et personnalisées entre les morceaux d’une playlist.

Les utilisateurs de la plateforme de streaming musical peuvent choisir entre un mode automatique ou manuel et ajuster volume, EQ et effets pour chaque passage.

L’éditeur visuel montre les formes d’onde, le tempo et la tonalité des morceaux, facilitant la création et le partage de playlists sur mesure, idéal pour des genres comme la house ou la techno.

Des playlists sur mesure grâce à un nouvel outil

Depuis le 19 août, les abonnés premium de Spotify bénéficient d’une mise à jour qui risque bien de transformer la manière dont ils composent leurs playlists. Terminé, les enchaînements abrupts ou les silences gênants entre deux morceaux. Une fonctionnalité baptisée Mix permet désormais d’ajuster, à la volée, les transitions entre les titres.

Des transitions à la carte pour tous les goûts

Lorsqu’on crée ou édite une playlist, il suffit de repérer l’icône Mix apparue dans la barre d’outils. Plusieurs possibilités s’offrent alors : laisser l’application gérer automatiquement les transitions avec le mode « Auto », ou bien passer en mode manuel pour personnaliser chaque passage selon ses envies. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différents préréglages – par exemple « Fade » ou « Rise » – afin d’obtenir une ambiance sur-mesure. À cela s’ajoutent des réglages plus pointus comme le volume, l’EQ et divers effets.

Un éditeur visuel complet pour peaufiner chaque détail

L’outil ne s’arrête pas là. Au moment d’affiner une transition, Spotify affiche la forme d’onde des deux morceaux concernés, leur tempo en battements par minute (BPM) ainsi que leurs tonalités respectives. Cette vue détaillée aide à déterminer précisément où placer le fondu ou le changement. Et si le résultat vous plaît ? Il est possible de sauvegarder ces mixages pour y revenir ultérieurement ou même de partager votre création avec vos amis. D’ailleurs, la fonction collaborative reste active : chacun peut intervenir sur la playlist partagée.

À noter que l’option Mix se désactive en un clic si vous préférez revenir à une lecture classique.

L’outil idéal pour certains genres musicaux

Petite précision glanée sur le blog officiel : ce nouveau système donne sa pleine mesure avec des styles favorables aux transitions fluides comme la house ou la techno. En effet, ces genres affichant des BPM réguliers et proches facilitent grandement le maintien d’une ambiance homogène tout au long de l’écoute. Enfin, pour ceux qui aiment soigner chaque détail jusqu’à l’aspect visuel, l’éditeur lancé à l’automne dernier permet aussi de créer une pochette personnalisée pour chaque playlist.

Les amateurs de personnalisation musicale devraient donc y trouver largement leur compte… et peut-être découvrir un plaisir nouveau dans l’art du mixage personnel sur Spotify.