Microsoft pourrait licencier 11 000 salariés cette semaine

Microsoft pourrait annoncer une grosse vague de licenciements dans les prochains jours. La possibilité que le géant de la tech se sépare d’une part significative de sa masse salariale avait été signalée par Sky News avant d’être corroborée par Bloomberg. Sky annonce un chiffre d’approximativement 5 % de ses 220 000 employés, soit environ 11 000 personnes au total.

Bloomberg explique quant à lui ne pas avoir pu obtenir d’informations concernant la proportion de ces licenciements, mais rapporte qu’ils affecteraient “un nombre important de divisions d’ingénierie” et qu’ils devraient être “bien plus importants” que les autres vagues de licenciements entreprises par Microsoft depuis un an.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré à Engadget que la firme de Redmond ne commentait pas les rumeurs et autres spéculations. Si le chiffre de 11 000 était avéré, cette vague égalerait celle de Meta initiée l’année dernière et viendrait se placer juste derrière celle d’Amazon, qui n’a pas encore terminé de se séparer de 18 000 de ses salariés. Quoi qu’il en soit, Microsoft semble prendre une trajectoire similaire.

Le géant a vu ses profits grimper en flèche les deux premières années de la pandémie et a tenté de profiter de la situation en embauchant énormément, ajoutant 50 000 salariés sur cette période. Mais en octobre dernier, le PDG, Satya Nadella, annonçait l’arrivée imminente de mesures d’austérité à cause des conditions économiques globales. “Nous nous concentrons pour aider nos clients à en faire plus avec moins, tout en investissant dans certains segments de croissance et en gérant nos coûts de manière très disciplinée”, déclarait-il alors aux investisseurs et analystes. Nous devrions en savoir davantage pendant l’annonce des résultats du deuxième trimestre de l’entreprise le 24 janvier.