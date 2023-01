The Last of Us : Amazon Prime Video récupère les droits de diffusion en France

La série télévisée The Last of Us de Sony et HBO sera visible en VF et en VOST dès le 16 janvier prochain en exclusivité et sans coût supplémentaire sur Amazon Prime Video.

Pour célébrer le lancement du Pass Warner sur Prime Video Channels en France, une offre inégalée de contenus comprenant l’ensemble des séries HBO et plusieurs chaînes de Warner Bros Discovery comme Warner TV, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network et CNN, et leurs services à la demande associés, tous les abonnés Amazon Prime Video auront accès en exclusivité – sans surcoût – à The Last of Us, l’adaptation en série du célèbre jeu vidéo développé par le studio Naughty Dog sur les consoles PlayStation.

Quand vous êtes perdus dans les ténèbres, cherchez la lumière. The Last of Us, ce sera sur Prime Video le 16 janvier, en exclusivité et sans surcoût. pic.twitter.com/aLSgA8jdJJ — Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 12, 2023

Chaque épisode de The Last of Us sera disponible le lendemain de la diffusion aux USA sur Amazon Prime Video. Le premier épisode sera diffusé le lundi 16 janvier prochain en VF et VOST. Pierre Branco, directeur général de Warner Bros Discovery France, Benelux et Afrique, a déclaré :

Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Amazon Prime Video. Le lancement du Pass Warner est une excellente nouvelle pour le public français puisque nos fans vont pouvoir retrouver dans un seul abonnement l’ensemble des séries HBO et nos douze chaines de télévision.

Warner Bros Discovery met un pied en France avec le Pass Warner d’Amazon Prime Video

En 2023, le Pass Warner de Warner Bros Discovery proposera les nouvelles saisons des séries à succès de HBO, notamment Succession, Perry Mason, The Gilded Age, Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty, Barry et Somebody Somewhere ainsi que les nouvelles séries très attendues telles que The Idol, White House Plumbers et True Detective : Night Country. Il donnera également accès, en exclusivité à l’ensemble du très riche catalogue de séries emblématiques de HBO, telles que Game of Thrones, Les Sopranos, Sex And The City, The Wire, Veep et Chernobyl.

Le contenu du Pass Warner