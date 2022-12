Le nouveau trailer de la série The Last of Us met en lumière la relation en Joel et Ellie

La bande-annonce de la série The Last of Us fait monter l'excitation. Rendez-vous le 15 janvier prochain.

Pour patienter jusqu’à la sortie de l’adaptation du jeu The Last of Us en série TV par HBO, la chaîne a décidé de publier un nouveau trailer. En espérant que cela permettra aux fans de faire passer plus rapidement les quelques semaines qui les séparent du 15 janvier 2023, date de lancement de la série tant attendue.

La bande-annonce de la série The Last of Us fait monter l’excitation

Pendant près de deux minutes et demie, cette bande-annonce nous offre le meilleur aperçu à ce jour du travail de Craig Mazin (Chernobyl). Et pour celles et ceux qui auraient pu s’inquiéter que la série colle trop au contenu de Naughty Dog, cette vidéo montre que les créateurs n’ont pas eu peur d’intégrer de la nouveauté dans la franchise.

Et cela se voit très rapidement, avec une courte scène dans laquelle Ellie prétend être un claqueur. L’échange qui suit est l’un des moments les plus légers de ce trailer. Plus tard, les fans les plus attentifs pourront apercevoir Ashley Johnson, l’actrice qui a prêté sa voix à Ellie dans les jeux vidéo.

Rendez-vous le 15 janvier prochain

Si vous n’êtes pas familier avec The Last of Us, cette bande-annonce donne un très bon aperçu de l’histoire du premier jeu. Au centre de tout cela, on retrouve Joel et Ellie, interprétés par Pedro Pascal et Bella Ramsey dans la série de HBO. Joel doit escorter Ellie dans une version post-apocalyptique des États-Unis dans l’espoir qu’elle soit la clef de la protection de ce qu’il reste de la population humaine suite à une infection fongique qui transforme les victimes en créatures zombies extrêmement agressives baptisées les Infectés.

Avec tout le contenu marketing déjà partagé par HBO pour The Last of Us, il est évident que la chaîne a énormément d’attentes pour cette série. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans attendent avec impatience de pouvoir découvrir cette adaptation. Rendez-vous le 15 janvier 2023, et d’ici là, regardez la bande-annonce ci-dessous.