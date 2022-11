The Last of Us : la première saison sera diffusée début 2023

Une première saison de neuf épisodes pour la série télévisée The Last of Us.

Basée sur le jeu vidéo acclamé par la critique (exclusivité Naughty Dog pour les plateformes PlayStation), écrite et produite par Craig Mazin et Neil Druckmann, la première saison de neuf épisodes de la série dramatique The Last of Us débutera le 15 janvier 2023 sur HBO et sera disponible en streaming en 4K sur HBO Max. Dans l’histoire, Joel et Ellie, interprétés par Pedro Pascal et Bella Ramsey, sont deux survivants dans une Amérique post-apocalyptique envahie par des monstres ressemblant à des zombies appelés clickers. Une maladie mortelle, le cordyceps, a ravagé le monde et transformé ses victimes en enveloppes ambulantes dont les spores ressemblant à des champignons poussent sur leurs corps.

Le casting comprend également Gabriel Luna dans le rôle de Tommy, le frère de Joel, Merle Dandridge dans le rôle de Marlene, la chef du groupe rebelle appelé les Lucioles, Nico Parker dans le rôle de Sarah, la fille de Joel, Murray Bartlett dans le rôle de Frank, Nick Offerman dans le rôle de Bill, Jeffrey Pierce dans le rôle de Perry et Anna Torv dans le rôle de Tess. Troy Baker et Ashley Johnson, qui ont joué Joel et Ellie dans le jeu vidéo The Last of Us et sa suite, apparaîtront également dans la série dans des rôles non révélés.

The Last of Us sur HBO, une adaptation fidèle et authentique

Barrie Gower, concepteur des prothèses pour la série télévisée The Last of Us, a déclaré :

C’était un peu comme un rêve devenu réalité. Pour un créateur de monstres, c’est exactement le genre de travail pour lequel je me suis lancé dans le métier. Nous avons eu beaucoup de chance. Les scripts sont fantastiques. Il y a des moments vraiment terrifiants. Il y a beaucoup de choses pour les fans. Je pense qu’il est juste de dire qu’ils vont être très heureux. D’après ce que j’ai vu de la série et ce que nous avons tourné, c’est très fidèle et authentique au jeu. J’espère que les fans seront aux anges avec cette série et qu’elle fera naître un grand nombre de nouveaux fans qui la découvriront par la série plutôt que par le jeu vidéo.