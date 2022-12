Spotify revoit ses ambitions autour du live audio à la baisse

Spotify ralentit sur le marché de l'audio live et annule un grand nombre de ses programmes.

Les fans d’un certain nombre de séries audio live de Spotify devront bientôt dire adieu à leurs programmes favoris. En effet, si l’on en croit Bloomberg, le service de streaming de musique et de podcast a mis fin à la production de séries comme Doughboys : Snack Pack, Deux Me After Dark, qui se décrit lui-même comme “l’endroit pour le dernier thé avec vos personnalités préférées”, The Movie Buff avec le comédien Jon Gabrus et A Gay in the Life, qui propose un espace sûr d’échanges autour du monde LGBTQ+. Ces programmes ont déjà été anulés ou leur annulation officialisée.

Un porte-parole de l’entreprise a confirmé ces annulations à Bloomberg. Selon plusieurs sources, Spotify aurait mis fin à certains de ces programmes avant que les contrats de leurs créateurs n’arrivent à leur terme, mais le service leur paiera le montant total qui avait été promis.

Plusieurs sociétés, dont Spotify, ont vu en la programmation audio live un nouveau segment de croissance lorsque la pandémie et les confinements faisaient rage et que Clubhouse avait explosé en popularité. Spotify avait donné à Locker Room, le réseau social basé sur l’audio pour les fans de sports qu’il avait racheté en mars 2021, un sérieux coup de jeune et l’avait renommé Greenroom. La plateforme avait lancé une app Greenroom dédiée l’année dernière, la rebaptisant une fois encore en Spotify Live en avril et l’intégrant dans son application principale.

Si l’annulation de plusieurs programmes indique que l’entreprise revoit aujourd’hui ses ambitions à la baisse sur ce marché, cela ne signifie pas qu’elle va faire disparaître complètement ce format. Bloomberg explique que The Fantasy Footballers et The Ringer MMA Show poursuivront leur aventure.