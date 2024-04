Les podcasts Substack s’écoutent désormais aussi sur Spotify !

Avant de commencer, il vous faudra d'abord associer vos comptes.

Tl;dr Substack est désormais disponible sur Spotify.

Les podcasts Substack nécessitent un lien vers un compte Substack pour être écoutés.

Les créateurs de podcasts gardent le contrôle total de leur contenu, abonnés et revenus.

L’accord est basé sur l’API Open Access de Spotify, utilisée par d’autres éditeurs.

Substack et Spotify unissent leurs forces

Substack, plateforme de création de contenu prisée des podcasteurs, fait maintenant équipe avec Spotify, titan de l’audio en streaming. D’une simplicité enfantine, cette nouvelle collaboration permet aux créateurs de podcasts Substack de diffuser leurs programmes sur Spotify en quelques clics seulement.

Lorsque vous écoutez un podcast Substack sur “la plateforme verte”, vous remarquerez un cadenas ou une étiquette “Paid” à côté du titre du podcast. Pour commencer à écouter, vous devrez d’abord lier votre compte Substack.

Certains podcasts Substack sont gratuits, ils sont donc accessibles immédiatement après la liaison des comptes. Pour les programmes payants, vous devrez d’abord vous acquitter des frais sur Substack avant de pouvoir les écouter sur Spotify. Il est important de noter que vous n’avez pas besoin de Spotify Premium. En effet, vous pouvez écouter le même contenu Substack que vous ayez un compte Spotify gratuit ou payant.

Contrôle total pour les créateurs de podcasts

Spotify garantit aux créateurs de podcasts un contrôle total sur leur contenu, leur base d’abonnés et leurs revenus. Au moment de la configuration, les créateurs doivent simplement choisir de synchroniser avec Spotify dans les paramètres de leur compte de créateur. Ceci rendra instantanément disponible tous leurs programmes actuels et futurs sur la plateforme de streaming.

Ce partenariat s’appuie sur l’API Open Access de Spotify, que d’autres éditeurs tels que Calm, The Economist, Freakonomics Radio, Patreon, Dateline NBC et The Wall Street Journal utilisent également pour accéder à la base d’auditeurs de la plateforme de musique. Avec ses 602 millions d’utilisateurs actifs par mois et ses 236 millions d’abonnés premium rapportés fin 2023, le potentiel pour les créateurs est énorme.