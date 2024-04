Spotify propose désormais des clips vidéo (mais pas encore pour tout le monde). La fonctionnalité est en bêta, limitée à certains pays uniquement, avec un catalogue plutôt limité.

Bonne nouvelle : Spotify ajoute enfin des clips vidéo à son catalogue. Mauvaise nouvelle : ces clips ne sont probablement pas disponibles pour vous. Selon TechCrunch, l’entreprise a déployé la prise en charge des clips vidéo en bêta, mais selon dans quelques rares pays : Allemagne, Brésil, Colombie, Indonésie, Italie, Kenya, Pays-Bas, Pologne, Philippines, Royaume-Uni et Suède. Autrement dit, si vous vivez en France, par exemple, vous n’y aurez pas (encore) accès. Il vous faudra continuer d’utiliser l’app comme avant et oublier que les clips existent, quelque part, pour certains.

Spotify propose désormais des clips vidéo

Dans la liste des bonnes nouvelles, cependant, sachez que Spotify a évidemment prévu de déployer cette fonction à davantage de pays et étoffera le catalogue de clips avec le temps. Il n’y a pour autant pas de planning précis ni d’indication quant aux pays concernés.

À noter, il ne suffit pas non plus de vivre dans un pays de la liste pour y avoir droit. Pour pouvoir voir les clips sur votre app Spotify sur mobile ou desktop, vous devrez aussi être abonné(e) à Spotify Premium. Si vous payez votre abonnement, vous verrez alors une option “Passer à la vidéo” lorsque vous écouterez une chanson qui dispose du clip. La vidéo apparaîtra là où vous trouvez normalement la pochette de l’album et sera lue dès le début. Vous pouvez revenir à la version audio uniquement avec l’option “Passer à l’audio”, mais si vous laissez la vidéo aller jusqu’au bout, Spotify lira automatiquement la chanson suivante dans votre liste.

Comme Mashable le précise, vous pourrez aussi trouver les vidéos sur la page d’un artiste, dans un carrousel de vidéos.

Ces vidéos ne sont pas intégrées dans l’app via YouTube ou un autre source externe. Celles-ci sont hébergées chez Spotify directement, ce qui signifie que vous ne devriez pas avoir de publicités ni d’interruptions quelconques. Spotify n’a cependant pas précisé comment elle gère les royalties, espérons simplement que les artistes reçoivent une commission juste chaque fois que vous regardez un clip.

Spotify cible clairement YouTube

Difficile d’imaginer que YouTube soit très heureux de cette nouveauté. Les utilisateurs Spotify utilisent évidemment l’app pour l’audio, mais dès lors qu’il s’agissait de visionner le clip d’une chanson, le choix naturel était, jusqu’à présent, de passer sur YouTube. Si les utilisateurs gratuits continueront de procéder ainsi pour leurs besoins de vidéos, il y aura désormais moins de raisons, en tant qu’abonné(e) Premium, de faire de même. D’autant plus si Spotify étoffe son catalogue de vidéos et la liste de pays y ayant droit. Et dans la mesure où Spotify héberge lui-même les vidéos, les abonnés n’auront pas à craindre des publicités et YouTube ne profitera pas de revenus passifs des utilisateurs qui puisent dans le contenu de sa plateforme.

Bien que cette nouveauté n’ait probablement pas beaucoup d’impact sur Apple Music, qui propose aussi des clips, cela devrait produire un certain effet sur YouTube, tout en proposant aux abonnés quelque chose de nouveau sans augmentation du tarif de l’abonnement. Une mauvaise chose pour Google, une très bonne pour Spotify.