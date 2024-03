Spotify lance des cours vidéo éducatifs au Royaume-Uni

On y aborde des sujets allant de la musique à une vie saine.

Tl;dr Spotify envisage d’ajouter des cours vidéo didactiques à son offre.

Des partenaires de contenu incluent BBC Maestro, Thinkific Labs et PLAYvirtuoso.

Les cours sont actuellement disponibles uniquement pour les utilisateurs britanniques.

Spotify a récemment ajouté des vidéos musicales à son site.

Une expansion audacieuse

Le paysage de la musique numérique est en constante évolution. A ce titre, le géant de la musique en streaming, Spotify, fait un pari audacieux en diversifiant son offre. Le dernier ajout ? Des cours vidéo d’apprentissage, qui viennent compléter sa gamme de musique, de podcasts et de livres audio.

Des partenariats de contenu polyvalent

Pour ce faire, Spotify n’a pas hésité à s’allier avec BBC Maestro, PLAYvirtuoso, Thinkific Labs Inc. et Skillshare. Ce panel de contenus pédagogiques regroupe quatre domaines principaux : la création musicale, le monde créatif, le monde des affaires et l’épanouissement personnel. Par ce biais, “Spotify saisit l’opportunité d’offrir à ces créateurs éducatifs une nouvelle audience qui peut accéder à leur contenu vidéo, touchant ainsi une plus grande masse d’utilisateurs Spotify tout en élargissant notre catalogue”, a déclaré la plateforme.

Une expérience réservée aux utilisateurs britanniques

Cependant, ces cours sont actuellement accessibles uniquement aux utilisateurs du Royaume-Uni, que leur abonnement soit gratuit ou premium. Les utilisateurs pourront bénéficier d’au moins deux cours gratuits par série. Quant au tarif, il varie de 25$ à 101$ en fonction du niveau d’abonnement de la personne.

Diversification de l’offre de Spotify

Enfin, il est intéressant de noter que cette incursion dans l’enseignement vidéo intervient peu de temps après que Spotify a introduit les vidéos musicales en version bêta. Elles sont disponibles sur certaines pistes et, comme les cours, ne sont pas disponibles pour les abonnés américains. Le Royaume-Uni figure parmi les 11 pays ayant actuellement accès à ces nouvelles fonctionnalités. De ce fait, il est clair que Spotify cherche à améliorer constamment son offre, en ajoutant sans cesse de nouveaux services à sa plateforme.