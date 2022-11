Spotify simplifie la prise de son aux créateurs de podcasts

Spotify simplifie encore la création de podcast avec la fonction Podcast Audio Enhancement accessible en un clic dans Anchor.

Lorsque vous pensez à l’enregistrement de podcast, vous voyez peut-être quelqu’un dans un studio avec un microphone qui coûte plus cher que votre loyer. Spotify entend bien changer cela en rendant la création de podcast possible dans tous types d’environnements, y compris bruyants, sans matériel onéreux. L’entreprise vient de déployer une fonctionnalité d’isolation audio en un clic, Podcast Audio Enhancement, sur son app Anchor pour les créateurs.

Spotify simplifie encore la création de podcast

Cette fonction ne nécessite qu’un clic sur le bouton dédié dans l’app Anchor. Ce faisant, le bruit en arrière-plan est filtré, ne laissant que votre voix. Autrement dit, si vous voulez enregistrer votre dernier épisode au beau milieu d’une convention bondée ou avec des bébés qui pleurent, vous pouvez, en théorie. Il faudra cependant attendre les premiers retours pour jauger de son efficacité réelle. En outre, l’app Anchor vous permet d’activer et désactiver l’option à loisir pendant l’enregistrement, pour comparer le résultat, par exemple.

avec la fonction Podcast Audio Enhancement accessible en un clic dans Anchor

Spotify n’est pas la seule entreprise de la tech à investir dans l’isolation de la voix, alors que l’intelligence artificielle permet un meilleur filtrage sans nécessiter de microphones dynamiques onéreux. Zoom et Google Meet, par exemple, offrent une telle technologie dans leurs apps d’appels vidéo. Mais Spotify tente d’améliorer l’audio pour que celui-ci soit suffisamment bon pour un épisode de podcast. Ce qui demande d’aller plus loin encore.

Après la crise Joe Rogan, il y a quelques mois, Spotify continue sa progression pour devenir la plateforme incontournable pour écouter et créer des podcasts. Cette initiative avait démarré en 2017 et n’a cessé de s’accélérer ces dernières années, lorsqu’il est devenu évident que le marché du podcast était très lucratif. Le service de streaming avait alors acquis plusieurs sociétés d’édition, signé un partenariat avec le couple Obama et mis la main sur des outils de production en ligne comme Soundtrap. Spotify a racheté Anchor en 2019 pour plus de 150 millions de dollars et utilise désormais l’app pour rendre la création de podcasts aussi simple que possible.