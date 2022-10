La dernière acquisition de Spotify permettra de détecter le contenu nuisible dans les podcasts

Spotify rachète Kinzen pour détecter les contenus nuisibles dans les podcasts. L'avenir nous dira si un tel système est suffisamment efficace.

Spotify a racheté une entreprise qui devrait l’aider à détecter et gérer le contenu nuisible sur la plateforme. Kinzen utilise le machine learning et l’expertise humaine pour analyse du contenu potentiellement dangereux et autre discours haineux dans de nombreuses langues, comme l’explique Spotify dans un communiqué. Kinzen “aidera plus efficacement à proposer une expérience sûre et agréable sur [la] plateforme aux quatre coins du globe”, sa technologie étant particulièrement adaptée aux podcasts et autres formats audio.

Trouver des signes de nocivité dans un contenu audio dans les différentes langues est une tâche très difficile, notamment parce qu’il y a souvent des nuances que les systèmes et les étrangers peuvent ne pas saisir. De fait, Spotify explique que Kinzen aidera à “mieux comprendre les abus et identifier les menaces émergentes sur la plateforme”.

Les deux entreprises travaillaient ensemble depuis 2020, avec pour objectif d’éviter les fausses informations dans le contexte des élections. Elles ont noué un vrai partenariat avant que Joe Rogan ne lance sa campagne de désinformation sur le vaccin contre le Covid-19 sur son programme exclusif à Spotify, lequel est, semble-t-il, le podcast le plus écouté de la planète.

Il y avait eu une vive controverse à l’encontre de Joe Rogan et Spotify en début d’année. Des centaines de docteurs et de scientifiques demandaient à Spotify de mettre en place des règles fortes pour combattre la fausse information. Des semaines plus tard, la plateforme ajoutait un guide dédié au contenu pour les épisodes de podcast qui couvre notamment le Covid-19.

L’avenir nous dira si un tel système est suffisamment efficace

Plusieurs artistes avaient aussi retiré leur musique de Spotify pour protester contre Joe Rogan, parmi lesquels Neil Young et Joni Mitchell. L’animateur et rédacteur du podcast de Spotify, Science VS, s’était quant à lui engagé à ne plus réaliser d’épisodes (excepté ceux pour contrer les déclarations mensongères de Joe Rogan et autres sur la plateforme) à moins que l’entreprise n’en fasse davantage pour limiter les dégâts sur ce front.

En rachetant Kinzen, Spotify espère certainement éviter de futurs incidents de ce genre. Ceci étant dit, l’efficacité du système reste encore à prouver. Et si du contenu néfaste devait se retrouver sur un podcast populaire, il pourrait faire parler de lui sur les réseaux sociaux et dans la presse avant que Spotify ne puisse agir. Quoi qu’il en soit, la plateforme essaie de combattre la chose, ce qui est toujours mieux que rien.