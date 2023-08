Facebook et Instagram vont permettre de visualiser les Stories par ordre chronologique. Il faudra encore voir l'implémentation de tout cela avant de juger.

Meta permettra bientôt de visualiser les Stories et les Reels dans l’ordre chronologique, entre autres changements, pour se mettre en conformité avec le Règlement sur les Services Numériques (DSA) de l’Union Européenne. Ces changements étaient attendus depuis que l’UE avait annoncé en avril que ce texte obligerait les plateformes comme Facebook à proposer des systèmes alternatifs “non basés sur le profilage”.

Meta déclare avoir impliqué plus de 1 000 personnes pour “développer des solutions satisfaisant les exigences du DSA”. Certaines permettront d’augmenter la transparence sur le fonctionnement de ses systèmes et offrir aux utilisateurs davantage d’options pour ajuster leurs expériences sur Facebook et Instagram. Dans le même temps, elle met en place une “fonction de conformité indépendante” pour s’assurer que toutes les obligations sont bien satisfaites.

Dans quelques jours, Meta proposera d’afficher les Reels, Stories, mais aussi la Recherche et d’autres zones de Facebook et Instagram sans aucune intervention des processus de recommandation de Meta. “Par exemple, sur Facebook et Instagram, les utilisateurs auront la possibilité de voir les Stories et Reels uniquement des gens qu’ils suivent, classés par ordre chronologique, de plus récent au plus ancien”, écrivait le Président de Meta en charge des relations monde, Nick Clegg.

Pour l’heure, on ne sait pas précisément comment Meta implémentera ces changements. Le fil principal d’Instagram permet déjà d’être classé par Abonnés plutôt que via l’approche algorithmique. Cependant, la fonctionnalité “Abonnés” est une page secondaire sur Instagram et l’app utilise toujours, par défaut, l’option algorithmique “Pour vous” lorsque vous l’ouvrez pour la première fois. Facebook est plus complexe encore, vous forçant à sélectionner un menu, à aller dans Fils et à tapoter sur “Amis” plutôt que “Tout”.

Les utilisateurs pourront aussi visualiser des résultats de Recherche puisés uniquement sur les mots qu’ils saisissent plutôt que des résultats personnalisés d’après leur activité et leurs centres d’intérêt. L’entreprise fournit aussi davantage d’informations quant à la manière dont ses systèmes IA classent le contenu via 22 cartes système pour Facebook et Instagram qui s’ajoutent à la fonctionnalité “Pourquoi vois-je ceci”.

Il faudra encore voir l’implémentation de tout cela avant de juger

“Ces cartes fournissent des informations sur la manière de classer le contenu par nos systèmes IA pour le Fil, les Reels, les Stories et d’autres zones ; certaines des prédictions que font chacun de ces systèmes pour déterminer le contenu qui pourrait être le plus pertinent pour les utilisateurs ; et les options disponibles pour aider à personnaliser l’expérience sur Facebook et Instagram”, ajoutait Meta.

Meta étend aussi son catalogue de Publicité pour afficher et archiver toutes les publicités (pendant un an) qui ciblent les utilisateurs de l’Union Européenne, y compris les dates, les paramètres utilisés pour le ciblage (âge, genre, localisation), qui a reçu la publicité et autre. Le géant déploie aussi deux nouveaux outils pour les chercheurs en incluant le contenu disponible publiquement dans les Pages, Posts, Groupes et Événements.

L’entreprise déclarait par ailleurs qu’elle “est heureuse des principes de transparence, de responsabilité et de responsabilisation des utilisateurs au cœur du DSA”, ajoutant qu’elle “défend depuis longtemps un régime réglementaire harmonisé”. Cependant, Meta avait précédemment exprimé son franc mécontentement lorsque Apple avait introduit ses modifications permettant aux utilisateurs de refuser facilement la publicité ciblée avec iOS 14. Les observateurs regarderont de près l’implémentation de ces changements et si cette dernière se contente de suivre cette nouvelle loi à la lettre ou si elle en épouse vraiment l’idée générale.