Meta pourrait bientôt proposer une option d’abonnement payant pour Instagram et Facebook en Europe, selon The New York Times. Cette offre sans publicité permettrait de répondre aux régulations de l’Union Européenne qui ont très sérieusement fait diminuer les méthodes de collecte de données très lucratives de Meta. L’entreprise déclarait en avril que la publicité en Europe représentait 10 % des revenus totaux de l’entreprise.

Bientôt des offres payantes chez Facebook et Instagram en Europe ?

Cette initiative marquerait la première fois que Meta s’écarte de son modèle standard d’une seule et unique plateforme gratuite financée par la publicité (et la collecte de données). Le NYT explique que l’entreprise continuerait de proposer des versions financées par la publicité de Facebook et Instagram dans l’Union Européenne. On ne sait cependant pas quand, précisément, le géant lancerait ces offres sans publicité ni combien elles coûteraient.

Selon des sources proches du dossier citées par le NYT, offrir une telle variante payante sans publicité aiderait à “répondre à certaines des craintes des régulateurs européens”, et ce, même si peu de personnes l’utilisent. Cette offre optionnelle “servirait les intérêts de Meta dans la région”, ajoutent-elles.

Cela permettrait à Meta d’apaiser les régulateurs européens

Une option sans publicité pour les utilisateurs européens marquerait l’un des plus grands fossés entre l’Union Européenne et les États-Unis. Meta et d’autres plateformes sociales ont été contraintes de s’adapter avec l’arrivée des RGPD et autres lois. L’Union Européenne avait infligé une amende de 1,2 milliard d’euros à Meta en mai dernier pour avoir déplacé des données de citoyens européens sur des serveurs basés aux États-Unis. De plus, l’entreprise avait écopé d’une amende de 265 millions d’euros en 2022 pour n’avoir pu empêcher que des millions de numéros de mobile (entre autres) d’utilisateurs de Facebook ne soient rendus publics.

“Cela montre que les sociétés de la tech se conforment aux lois sur le numérique de l’Union Européenne, suggérant qu’elles restent redevables aux gouvernements et pas l’inverse”, déclarait le professeur de droit de l’Université de Columbia, Anu Bradford à The New York Times.