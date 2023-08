Les avatars de Meta ont enfin des jambes. Uniquement en bêta et avec certaines limitations.

Cela fait environ un an que Meta a annoncé durant l’événement Connect 2022 qu’il allait donner aux avatars dans son métavers des jambes pour que ceux-ci paraissent plus humains. Et il s’avère que le moment est venu. Les avatars Quest Home ont désormais des membres inférieurs, tout du moins dans la dernière version bêta en date du logiciel Quest.

Les avatars de Meta ont enfin des jambes

Comme UploadVR le précise, vous ne verrez pas vos jambes en baissant la tête. Celles-ci ne sont visibles qu’à la troisième personne ou lorsque vous regardez dans un miroir virtuel. C’est assez logique, finalement, dans la mesure où le suivi des jambes n’existe pas sur les systèmes de réalité virtuelle grand public existants. Cela signifie que Meta n’a pas trop à s’inquiéter de proposer des animations précises et réalistes des jambes.

Par ailleurs, il semble que les jambes de votre avatar ne réagiront pas lorsque vous pliez un genou ou que vous vous asseyez. Cela pourrait rendre les choses quelque peu étranges si vous essayez de maintenir le contact visuel (autant que ce soit possible en réalité virtuelle) avec un autre utilisateur.

Uniquement en bêta et avec certaines limitations

Les jambes n’existent pas non plus encore dans la version VR de Horizon Worlds, mais vous devriez les voir dans les versions mobile et web si vous faites partie des testeurs. Curieusement, Metea expliquait l’année dernière que “les jambes arriveront d’abord sur Worlds” avant d’être introduites dans les autres expériences avec avatars. UploadVR précise aussi que Meta n’a pas encore mis à jour son SDK pour les avatars. Autrement dit, les développeurs qui l’utilisent ne peuvent pas encore jouer avec ces jambes.

Tout cela devrait être évoqué plus en détail le mois prochain durant le prochain Meta Connect. Le géant américain aura peut-être davantage à dire sur le sujet des jambes virtuelles. Et nous devrions enfin tout savoir sur le très attendu casque Quest 3.