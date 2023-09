Meta commence à tester Horizon Worlds sur mobile et sur le web. Un pas de plus vers un métavers accessible au plus grand nombre.

Meta poursuit sa route pour rendre Horizon Worlds plus accessible en portant son métavers sur le web et les appareils mobiles. La firme de Menlo Park a annoncé que Super Rumble, le premier de son studio maison Ouro Interactive, est désormais disponible pour un petit nombre d’utilisateurs via l’app Meta Quest sur Android. Le jeu arrivera aussi sur l’app iOS dans les semaines à venir, et celles et ceux qui le souhaitent peuvent y jouer sur desktop, ou tout du moins demander l’accès, via le site officiel de Horizon.

Lorsque Meta avait lancé son jeu de tir à la première personne, le géant américain déclarait que Super Rumble serait l’un des premiers mondes disponibles lorsque l’app sera lancée. Il annonçait aussi que le jeu proposerait le cross-platform, pour que les joueurs puissent en profiter avec leurs amis, que ceux-ci soient sur mobile, sur le web ou un casque de réalité virtuelle. Il semblerait donc que Meta tienne parole. L’entreprise a aussi annoncé qu’elle allait déployer davantage de mondes au fil des mois pour proposer aux utilisateurs des moyens différents de se retrouver, de discuter et même d’assister à des concerts gratuits dans le métavers, quel que soit l’appareil utilisé.

Meta expliquait : “Le métavers devrait être disponible à tout un chacun – peu importe l’appareil qu’ils utilisent. Et bien que les casques Quest soient la manière la plus immersive d’accéder au métavers, nous sommes convaincus qu’il devrait y avoir plusieurs points d’entrée. Apporter Worlds sur davantage de plateformes est un pas en avant vers l’accomplissement de cette vision et l’ouverture de cette expérience à davantage de personnes.”

Dans la mesure où chaque appareil a une interface différente, cependant, Meta doit optimiser les contrôles du jeu, comme les fonctions pour rendre muet ou mettre en pause, pour les appareils mobiles et les ordinateurs. Nul ne sait à quel point les expériences seront différentes les unes des autres selon les plateformes, mais Super Rumble est en test sur mobile et sur le web, les joueurs pourront donc rencontrer encore des bugs ici et là.