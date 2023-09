Les avatars de Meta Quest deviennent bien plus inclusifs. Une mise à jour qui apporte son lot de nouveautés.

Meta a déployé une nouvelle mise à jour, v57, pour ses casques Quest et parmi les changements les plus notables, on notera la possibilité de créer un avatar bien plus proche du vrai vous-. Lorsque vous choisissez une couleur pour vos cheveux et sourcils, par exemple, vous pouvez ajuster cette couleur à votre convenance de manière très précise. Vous pouvez désormais choisir de même la couleur de peau de votre avatar. Vous pouvez mettre du maquillage sur votre maquillage, toujours selon la moindre de vos envies.

Les avatars de Meta Quest deviennent bien plus inclusifs

Par ailleurs, cette mise à jour v57 vous donne la possibilité d’annuler l’envoi d’images dans la réalité virtuelle et l’application mobile Meta Quest. Lorsque vous survolez l’image en réalité virtuelle ou que vous cliquez dessus dans l’app, vous verrez l’option “Annuler un message”. Si vous choisissez cette dernière, les derniers partis recevront une notification leur indiquant qu’un message a été supprimé, en guise de transparence. À l’heure actuelle, cette fonctionnalité n’est disponible qu’en Australie, au Canada, en Islande, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, en Suisse, à Taïwan et aux États-Unis.

Une mise à jour qui apporte son lot de nouveautés

Si le fil qui vous accueille lorsque vous vous connectez dans la réalité virtuelle vous semble différent, c’est parce que Meta a aussi remplacé le fil Explorer de Quest par autre chose, un fil baptisé “Fil Horizon”. Celui-ci vous présente toujours du contenu qui doit être pertinent pour vous, selon vos centres d’intérêt, et selon votre âge.

Enfin, la mise à jour v57 introduit la locomotion libre, vous permettant de vous téléporter dans votre espace Maison personnel où vous le souhaitez, sans être confinés à des endroits prédéterminés. Il reste cependant toujours impossible de traverser les murs, les meubles et autres objets, mais vous pouvez au moins explorer votre environnement plus librement.