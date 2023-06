Facebook ajoute des outils de contrôle parental à Messenger. D'autres nouveautés font ou refont aussi leur apparition.

Meta a ajouté de nouveaux outils à son Centre familial pour permettre aux parents de voir et contrôler comment leurs enfants utilisent Messenger. Ceux-ci peuvent désormais savoir combien de temps leurs enfants passent sur l’app, ainsi que les paramètres relatifs à la confidentialité et à la sécurité. Les parents et responsables légaux peuvent aussi voir qui peut envoyer des messages à leurs enfants et qui peut voir leurs stories. De plus, ils peuvent recevoir des notifications lors des modifications apportées à la liste des contacts ou aux paramètres. Si leurs enfants signalent un utilisateur à Meta, ils pourront aussi être informés si les enfants choisissent de partager des informations avec ce dernier.

Le géant américain explique qu’il ne s’agit là que d’un premier lot d’outils de supervision parentale arrivant dans le Centre familial et qu’il a l’intention d’en ajouter davantage dans les prochains mois. Si, pour l’heure, ils n’arrivent qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, Meta les étendra dans d’autres pays très bientôt. Facebook a déjà des contrôles parentaux en place dans Messenger Kids depuis plusieurs années. Ces outils sont pour l’application principale, pour les parents ayant des adolescents âgés de 13 à 18 ans donc.

Outre ces nouveaux outils, Meta affichera une notification aux adolescents lorsque ceux-ci passent plus de 20 minutes sur Facebook, les enjoignant à mettre en place des limites quotidiennes. Sur Instagram, le géant teste une fonctionnalité qui demande aux ados de fermer l’app s’ils regardent des Reels la nuit. Meta a aussi étendu ses contrôles parentaux pour Instagram pour montrer aux parents combien d’amis ont leurs enfants en commun avec les comptes qu’ils suivent et qui les suivent. De plus, les adolescents recevront une nouvelle notification après avoir bloqué quelqu’un, leur conseillant d’ajouter leurs parents à la supervision de leur compte.

D’autres nouveautés font ou refont aussi leur apparition

L’entreprise a aussi quelques mises à jour plus diverses. Elle déploiera notamment dans les semaines à venir dans le monde entier le Mode Silencieux, qui vient désactiver les notifications et changer le statut de profil. Elle teste aussi actuellement plusieurs nouveautés conçues pour protéger les utilisateurs Instagram des messages directs non sollicités. Les utilisateurs doivent désormais envoyer une invitation pour entrer en contact avec quelqu’un qui ne les suit pas avant de pouvoir envoyer un message. Et une seule invitation peut être envoyée à la fois.