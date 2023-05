Meta a corrigé un bug de Facebook qui envoyait des demandes d’ami automatiques

Meta corrige un bug de Facebook assez fâcheux, le réseau social envoyait des demandes d'ami automatiques.

Les bugs dans nos logiciels informatiques sont légion, et c’est tout à fait compréhensible, finalement. Les équipes de développement font leur maximum pour les éviter et les corriger le plus rapidement possible. Offrir une expérience utilisateur optimale est vital pour les éditeurs, cela permet de garder les utilisateurs et d’en attirer de nouveaux. Certains bugs sont plus problématiques que d’autres, évidemment, mais l’on “pardonne” aisément aux développeurs qui réagissent rapidement. Meta est de ceux-là. Nouvel exemple aujourd’hui.

Meta corrige un bug de Facebook assez fâcheux

Meta vient de corriger un bug de Facebook qui laissait le réseau social envoyer des demandes d’ami automatiques lorsque les utilisateurs visitaient le moindre profil. Dans un communiqué transmis à The Daily Beast, Meta s’est excusé pour ce dysfonctionnement. “Nous avons corrigé un bug relatif à une mise à jour récente de l’app qui a engendré des envois de demandes d’ami Facebook par erreur”, expliquait un porte-parole de Meta au medium. “Nous avons fait en sorte que cela n’arrive plus et nous nous excusons pour les éventuels problèmes que cela a pu causer.”

Le réseau social envoyait des demandes d’ami automatiques

Comme on pouvait s’y attendre, ce bug a suscité autant de réactions amusées que de confusion. Rapidement, des utilisateurs ont précisé que cette erreur technique rendait temporairement impossible l'”espionnage” des utilisateurs sur Facebook. Plus inquiétant, certains ont découvert que Facebook avait envoyé des demandes d’ami à des personnes qu’ils essayaient de bloquer. Et l’annonce de ce bug survient après que Meta a annoncé le licenciement de plus de 10 000 employés. L'”Année de l’Efficacité” de Mark Zuckerberg verra le géant américain réduire sa masse salariale d’au moins 21 000 salariés d’ici à la fin de 2023.