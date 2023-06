Instagram permet enfin à ses utilisateurs de télécharger des Reels. Une fonctionnalité réservée pour l'heure aux Américains sur mobile.

TikTok a profité d’un avantage très important par rapport aux Reels d’Instagram jusqu’à aujourd’hui : tout le monde peut télécharger une vidéo TikTok et la republier sur un autre réseau social de son choix. Cela permet d’attirer de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Aujourd’hui, cependant, Instagram introduit enfin cette fonctionnalité. Et c’est le PDG en personne, Adam Mosseri, qui l’a annoncé, via la fonction récente des canaux de diffusion, découvert par TechCrunch.

La fonctionnalité n’est pour l’heure accessible qu’aux utilisateurs américains sur mobile, et uniquement pour les comptes publics – par privés, donc -. Dans même temps, les utilisateurs ayant un compte public peuvent aussi activer une option dans les paramètres qui empêche les utilisateurs de télécharger leurs Reels. Pour utiliser cette fonction, il faut tapoter sur l’icône “Partager” pour un Reel donné et sélectionner “Télécharger”.

Une image publiée par Adam Mosseri (ci-dessus) semble montrer que les Reels téléchargés disposeront d’un filigrane avec le logo Instagram et le nom du compte original, à la manière de ce que fait TikTok. YouTube a, lui aussi, commencé à ajouter des filigranes sur ses vidéos Shorts créées sur desktop. Là encore, il s’agit d’attirer l’attention sur sa fonctionnalité de vidéos au format court.

Instagram semble donc aujourd’hui suivre la même voie que ces autres géants de la tech, y voyant très probablement là un moyen de s’assurer que les gens voient les Reels sur d’autres réseaux sociaux. Cependant, Instagram ne devrait pas changer de direction quant à la prise en charge des vidéos de plateformes concurrentes. La société appartenant à Meta permet aux vidéos TikTok et autre d’être publiées, mais ses algorithmes ne mettent plus en avant la moindre vidéo avec filigrane d’un concurrent depuis 2021.