TikTok teste un chatbot IA pour la découverte de contenu. Vers d'autres projets autour de l'IA pour la plateforme ?

TikTok pourrait bientôt proposer une méthode supplémentaire aux utilisateurs pour leur faire découvrir du contenu. L’entreprise est en train de tester un chatbot propulsé par l’intelligence artificielle (IA) baptisé Tako, lequel sera capable de recommander des vidéos et de répondre aux questions concernant ce que regardent les utilisateurs.

Le bot, qui a été repéré par TechCrunch, est actuellement en test pour celles et ceux résidant aux Philippines, comme l’a annoncé TikTok dans un communiqué. “Tako est propulsé par un assistant conversationnel tiers et a été pensé et conçu pour rendre plus facile la découverte de contenu divertissant et inspirant sur TikTok“, expliquait l’entreprise.

Malgré le fait que la société n’en soit qu’au tout début de sa phase de test, TikTok aurait déjà choisi de mettre Tako très en avant dans son application. Un raccourci vers l’assistant a notamment été intégré dans le menu de droite, à côté des raccourcis pour les marque-pages et les likes, selon TechCrunch, qui a pu avoir un aperçu de la fonctionnalité en question.

Vers d’autres projets autour de l’IA pour la plateforme ?

Une manière de procéder très similaire à ce qu’a fait Snap avec son propre chatbot, My AI, dans son app, le plaçant tout en haut des conversations des utilisateurs. Mais contrairement à My AI, il semblerait que TikTok positionne Tako comme un moyen de trouver de nouveaux contenus et d’en apprendre davantage quant aux sujets évoqués dans lesdites vidéos. Les utilisateurs devraient se sentir “libre de [lui] demander tout ce qu'[ils] veulent et [il] fera de son mieux pour aider à trouver ce qu'[ils] souhaitent”, peut-on lire dans une capture d’écran de l’interface du chat.

Tako n’est pas la seule fonctionnalité que TikTok expérimente avec l’intelligence artificielle générative. L’entreprise teste aussi des avatars générés par IA, mais n’a cependant pas communiqué quant à la date du déploiement. De manière plus générale, nous ne savons encore pas vraiment ce que compte faire TikTok de l’intelligence artificielle. Dans son communiqué, la société expliquait n’avoir “aucun projet pour cela au-delà de ces premiers tests” de Tako.