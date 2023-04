Bientôt des avatars TikTok générés par une intelligence artificielle ?

TikTok travaillerait sur une IA générative pour les avatars des utilisateurs, une nouvelle fonctionnalité qui devrait être très populaire.

Pour rester toujours au top de la tendance, conserver ses utilisateurs et en attirer constamment de nouveau, les apps doivent innover constamment. Pour cela, les options sont très nombreuses. Quoi de mieux aujourd’hui que de surfer sur la vague de l’intelligence artificielle (IA) générative ? C’est en tous les cas le pari décidé par TikTok qui travaillerait sur une fonctionnalité offrant la possibilité de générer des avatars très simplement.

TikTok pourrait en effet bientôt vous permettre de créer vos propres avatars stylisés via l’IA, et ce, de manière très similaire à ce que l’on peut faire aujourd’hui avec un outil comme Midjourney ou Lensa, si l’on en croit une conversation Twitter de Matt Navarra. Baptisé AI Avatars, cet outil permettrait d’envoyer entre 3 et 10 photos de vous-même et de choisir parmi cinq styles artistiques différents. L’algorithme va ensuite générer jusqu’à 30 avatars en seulement quelques minutes. Vous pourrez alors choisir d’en télécharger un, plusieurs ou tous, pour utilisation en tant qu’image de profil ou dans vos stories.

Bien que les styles disponibles soient assez limités, plus limités en tous les cas que ce que l’on peut trouver sur Lensa, les résultats sont très réussis. Autrement dit, cette fonctionnalité devrait être très populaire. Et c’est d’ailleurs très probablement pour cette raison que TikTok limitera son utilisation à une fois par jour, pour éviter de surcharger les serveurs.

Bien que les images ainsi générées par des intelligences artificielles puissent sembler parfaitement inoffensives, ces technologies suscitent aujourd’hui de vives controverses. Concernant Lensa et Midjourney, par exemple, de nombreux artistes se sont déjà plaints que l’IA a accaparé leur travail et leur style trop librement. Et il y a quelque temps, Getty avait initié une action en justice à l’encontre de Stable Diffusion, affirmant que ce dernier puisait dans ses propres données pour générer ses images.