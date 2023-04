IA et créativité : ces intelligences qui ont la “touche” artistique

Découvrez comment les IA génératives, comme ChatGPT, MiDJourney et DALL-E, révolutionnent les domaines de la créativité et de l'art en transformant notre manière de produire et d'apprécier les œuvres.

Quand les IA se mettent au service de la créativité

L’essor des IA génératives (intelligences artificielles capables de créer du contenu original) est en train de bouleverser nos habitudes. Des compagnons de discussion aux artistes peintres virtuels, ces IA audacieuses telles que ChatGPT, MiDJourney et DALL-E ne manquent pas de “touche” artistique.

ChatGPT, l’as du clavier en mode Super Saiyan

Inspirée par l’architecture GPT-4 (quatrième génération du modèle de langage Transformer), ChatGPT est une véritable virtuose de la rédaction. Ses compétences s’étendent du journalisme à la création de scénarios dignes de la saga Star Wars. C’est comme si vous aviez l’aide de Maître Yoda en personne pour rédiger votre prochain chef-d’œuvre.

MiDJourney, l’IA qui remixe les hits en mode Triforce

Véritable Link de la composition musicale, MiDJourney a pour quête d’harmoniser les mélodies comme personne. Grâce à son savoir-faire, il est capable de vous proposer des remix endiablés qui vous transporteront dans un univers sonore digne de la bande originale de Zelda.

DALL-E, l’artiste numérique qui transcende les pixels

En combinant la puissance de l’IA et l’art de la création visuelle, DALL-E s’inspire des univers manga et des jeux vidéo pour vous offrir des illustrations époustouflantes. Ses talents n’ont rien à envier à ceux de Jirō Taniguchi, célèbre mangaka et maître du neuvième art. DALL-E saura vous séduire par sa maîtrise du pinceau, de l’écran à la toile.

IA génératives et créativité : vers un futur prometteur

L’avenir de l’art et de la création semble désormais indissociable de celui des intelligences artificielles. À l’image de ChatGPT, MiDJourney et DALL-E, ces prodiges numériques ne cessent d’innover et de repousser les limites de leur domaine. Qui sait, peut-être verrons-nous bientôt un Mario virtuel à la conquête du monde de l’art ? Un horizon fascinant, où IA et créativité ne font plus qu’un.